Что нельзя делать в транспорте Японии: ответ знают единицы

Японская транспортная система поражает технологичностью, однако для иностранцев здесь действуют строгие неписаные правила поведения. Незнание простых бытовых запретов во время поездки может обернуться для путешественников неприятностью.

Путешествуя Японией, туристы часто пользуются ее легендарной железной дорогой и метрополитеном, однако даже не догадываются об определенных ограничениях, пишет Metro UK. Одно несоблюдение местного этикета может испортить впечатление от поездки.

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Что запрещено в японском метро?

В подземке Токио действует важное неписаное правило, которого обязательно стоит придерживаться туристам: здесь не принято доставать еду и перекусывать в общественном транспорте.

На станциях почти нигде не установлены урны, что прямо указывает на этот негласный запрет. Более того, за мусор, выброшенный на улице, предусмотрены строгие штрафы.



В метро Японии нельзя есть / Фото Pexels

В популярном районе Токио Сибуя недавно ввели новые штрафы за засорение улиц и парков. Теперь нарушителям грозит взыскание в размере 2000 иен (более 500 гривен).

Ранее в этом районе штрафовали только за курение в общественных местах. Однако из-за резкого увеличения количества путешественников и проблемы засорения улиц власти были вынуждены пойти на более жесткие шаги.

Как контролируют чистоту на улицах Токио?

Для контроля за соблюдением чистоты вокруг станции Сибуя существенно увеличили количество патрульных – порядок обеспечивают около 50 сотрудников, среди которых есть специалисты со знанием английского, китайского и корейского языков.

Нарушители имеют возможность оплатить штраф сразу на месте наличными, банковской картой или с помощью QR-кода. С подобными вызовами сейчас все чаще сталкиваются и другие популярные локации Японии, в частности Киото и окрестности горы Фудзи.

Где пассажирам разрешено перекусить в дороге?

Однако есть одно заметное исключение из этого правила. Пассажиры могут с чистой совестью перекусить в скоростном поезде Shinkansen. Для комфорта пассажиров там специально обустроили удобные раскладные столики.

Через 62 года после запуска первого скоростного поезда японская железная дорога остается одной из самых впечатляющих транспортных систем в мире, где некоторые поезда мчатся со скоростью до 320 километров в час.

Какие необычные правила и строгие табу действуют для туристов в Японии?

Для многих иностранцев здешние правила поведения становятся настоящим открытием, ведь немало привычных для нас вещей в Японии считаются неприемлемыми.

Например, путешественникам стоит заранее ознакомиться с перечнем строгих табу для иностранцев, среди которых – запрет разговаривать по телефону в общественном транспорте, фотографировать прохожих без разрешения и оставлять чаевые в ресторанах.

Одной из самых больших неожиданностей для гостей страны становится почти полное отсутствие мусорных урн на улицах Токио, что связано с мерами безопасности после исторических событий 1995 года и философией индивидуальной ответственности за собственные отходы.

Планируя путешествие, также важно учесть финансовый аспект, ведь Япония считается достаточно дорогой страной. Однако, если воспользоваться практическими советами для бюджетного отдыха, можно существенно сэкономить.

В частности, опытные туристы рекомендуют покупать проездной JR Pass для безлимитных поездок по железной дороге. Кроме того, бронировать жилье стоит непосредственно по прибытии в страну; Также в этой стране лучше выбирать для посещения менее популярные, но не менее колоритные города, например Нара или Хиросима.