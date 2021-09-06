Транс европейский туристический маршрут будет проходить через Украину: детали

От Ирландии до Босфора является туристический пешеходный маршрут Е8. Он проходит проходящей через 10 стран. Они довольно популярными среди туристов. Теперь путь будет пролегать через 4 области Украины.

Наше государство станет 11 в списке. Такое решение должно привлечь туристов и инвестиции.

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Транс европейский маршрут Е8

Туристический маршрут начинается в ирландском городе Корк, тогда следует в Болгарию, а оттуда – в Турцию. Общая протяженность действующего пути составляет 4 700 километров. Украина тоже станет его частью, в маршрут включат 4 области.

Через украинские Карпаты запланирована прокладка трансъевропейского пути Е8, который будет начинаться от границы с Польшей до границы Румынии. Поэтому сегодня мы предлагаем оптимальный вариант маршрута, который бы охватил четыре области Западного региона,

– отметил заместитель председателя Львовской ОГА.

Транс европейский маршрут будет пролегать через Львовскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области. Однако окончательный путь еще не утвержден, поэтому некоторые пункты могут претерпеть изменения.



Карта пешеходного маршрута из Европы в Турцию / Фото з Вікіпедії

В список стран входят Ирландия, Англия, Нидерланды, Германия, Австрия, Словакия, Польша, Румыния, Болгария и Турция. Миссия Украины в этом маршруты – совместить Карпаты со стороны Польши и Румынии, познакомить туристов со Сколовскими Бескидами и показать аутентичные украинские села.