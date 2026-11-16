От Ниагары до Марокко: эксперты назвали 10 уникальных мест в честь Года Козы

Эксперты составили список из 10 мест в мире, история или название которых связаны с козами. В список вошли природные заповедники, скалистые побережья и достопримечательности на разных континентах.

Как сообщает издание Cheapflights, подборка приурочена к наступлению очередного зодиакального цикла по восточному календарю. Коза занимает восьмое место в 12-летнем круге символов, олицетворяя выносливость, стойкость и спокойствие благодаря умению выживать в самых сложных горных условиях.

Природные заповедники и скалистые побережья США

Среди самых известных природных объектов специалисты выделили остров Гоат-Айленд (Goat Island), расположенный между водопадами Брайдал-Вейл (Bridal Veil) и Канадская Подкова (Canadian Horseshoe) в системе Ниагарского водопада.



Goat Island / Фото из открытых источников

Свое название этот участок суши получил из-за стада первопоселенца Джона Стэдмана, которое тот перевез туда в 1778 году для защиты от хищников. Сейчас туристы добираются до острова по мостам, чтобы осмотреть водопады со специальных смотровых площадок комплекса Cave of the Winds.

Еще одной знаменитой североамериканской локацией стало озеро Goat Lake на шоссе Mountain Loop в штате Вашингтон. Водоем окружен лесным массивом Маунт-Бейкер-Снокуолми, а популярный пешеходный маршрут туда составляет 16 километров в обе стороны.

В Калифорнии отметили песчаный пляж Goat Rock Beach, где возвышается массивный скальный выступ, на котором в XX веке пастухи пасли скот, а сейчас отдыхают тюлени и морские львы.



Goat Rock Beach / Фото из открытых источников

На Гавайях у северо-восточного побережья острова Оаху расположен безлюдный остров Мокуауя, также известный как Goat Island.

Капитан Джеймс Кук впервые завез коз на архипелаг в 1778 году, а сейчас эта территория функционирует как закрытый природный заповедник для морских птиц, доступный для посетителей только пешком во время отлива.

Древесные козы Африки и новозеландские кораллы

В окрестностях марокканского города Эс-Сувейра животные породы Тамри демонстрируют уникальную способность лазать по ветвям дерева Argania spinosa.



Тамри лазают по деревьям / Фото из открытых источников

Местные козы поедают плоды аргании, косточки которых традиционно собирали представители народа берберов для производства ценного арганового масла. Сейчас производством косметического продукта занимаются женские кооперативы, а сами животные на деревьях стали туристической достопримечательностью.

В Новой Зеландии к северу от Окленда действует первый морской заповедник страны Goat Island Marine Reserve, созданный в 1977 году. Европейские мореплаватели высаживали коз на острове для обеспечения пищей моряков, потерпевших кораблекрушение.



Goat Island Marine Reserve / Иллюстративное фото из открытых источников

Сегодня коренной народ маори называет это место Motu Hawere, а туристы приезжают сюда ради дайвинга и наблюдения за рыбами.

Городские легенды от Нью-Йорка до Познани

Связь с козами есть и у Нью-Йорка, историческое прозвище которого – Gotham – происходит от староанглийского названия поселения, где держат коз.

Писатель Вашингтон Ирвинг в 1807 году использовал этот термин для сатирического описания городской культуры, заимствовав его из английского фольклора о деревне Готем в графстве Ноттингемшир.

Китайский город Гуанчжоу выбрал козу своим официальным символом из-за древней легенды эпохи династии Чжоу.

По преданию, пятеро бессмертных верхом на козах спустились с небес, чтобы спасти город от голода, принеся зерно, после чего горожане возвели Храм пяти бессмертных и установили каменный монумент в парке Юэсю.

В шотландском регионе вершина Goat Fell высотой 874 метра остается самой высокой точкой острова Арран, откуда открывается вид на побережье Ирландии.

Завершает список ратуша польского города Познань, где с 1551 года каждый день в полдень механические фигуры двух козлов сталкиваются рогами 12 раз в память о курьезном спасении животных от городского повара.



Фигуры козликов в Познани / Фото из открытых источников

Если же в отпуске вы предпочитаете спокойствие, рекомендуем подробнее ознакомиться с европейскими городами, лидирующими по этому критерию.

Первые три позиции рейтинга заняли Венеция, Лиссабон и Амстердам. В десятку также вошли еще два итальянских города – подробнее о них, а также о других спокойных городах Европы, читайте в материале 24 Канала.