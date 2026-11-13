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Не Париж и не Рим: 10 самых спокойных городов Европы, которые стоит посетить в 2027 году

Юлия Турелык
Самые спокойные города Европы

Самые спокойные города Европы / Коллаж 24 Канала

В новом рейтинге самых спокойных городов мира Европа заняла первое место. В десятку вошли целых три итальянских города, где туристам будет уютно и комфортно.

 
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Согласно исследованию Avanti Travel Insurance, именно европейские направления заняли все 10 мест в рейтинге для посещения в 2027 году, пишет Euronews.

Какие города мира самые спокойные?

В тройку лидеров вошли Венеция, Лиссабон и Амстердам. В десятку рейтинга также вошли другие популярные итальянские города – Милан и Флоренция.

10 самых спокойных городов мира:

  1. Венеция, Италия;
  2. Лиссабон, Португалия;
  3. Амстердам, Нидерланды;
  4. Барселона, Испания;
  5. Брюссель, Бельгия;
  6. Афины, Греция;
  7. Цюрих, Швейцария;
  8. Милан, Италия;
  9. Флоренция, Италия;
  10. Стокгольм, Швеция.

Какова тройка лидеров?

Венеция в Италии

Именно Венеция заняла первую позицию. Здесь более 170 километров улиц без автомобилей, и только тихие каналы, исторические площади и интересные локации. Это и позволяет спокойно знакомиться с венецианской архитектурой и культурой.

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И хотя Венеция постоянно страдает от наплыва туристов, именно удаленность от городских дорог и отсутствие гула машин придают особую роскошь утру, когда город только просыпается. Это один из лучших способов познакомиться с колоритным городом.

Лиссабон в Португалии

Столица Португалии отличается наименее загруженными дорогами. Кроме того, в городе даже действуют ограничения на ночные рейсы в аэропорту. Лиссабон – невероятно красивый город с множеством архитектурных сооружений, отделанных плиткой. Туристы обожают наблюдать за культовыми желтыми трамваями, а также прогуливаться по набережной реки Тежу.

В городе есть еще немало парков, поэтому такие зеленые зоны дают достаточно пространства для отдыха и смены обстановки. Путешественникам рекомендуют включить в свои маршруты сады Гюльбенкяна. Это место идеально подходит для того, чтобы восстановить силы и насладиться искусством или культурой.

Амстердам в Нидерландах

Тройку лидеров замыкает Амстердам, в котором более 30 километров улиц без автомобилей. Именно маршруты вдоль каналов позволяют исследовать город в довольно спокойном темпе. Здесь рекомендуют познакомиться с различными районами, в которых есть множество интересных магазинов и уютных кафе.

Венеция, Лиссабон и Амстердам могут казаться слишком шумными из-за большого количества туристов, однако даже в этих популярных городах есть места, где можно отдохнуть от суеты. Достаточно лишь отойти от самых известных туристических маршрутов и исследовать менее людные районы.

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