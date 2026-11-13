Не Париж и не Рим: 10 самых спокойных городов Европы, которые стоит посетить в 2027 году

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Согласно исследованию Avanti Travel Insurance, именно европейские направления заняли все 10 мест в рейтинге для посещения в 2027 году, пишет Euronews.

Какие города мира самые спокойные?

В тройку лидеров вошли Венеция, Лиссабон и Амстердам. В десятку рейтинга также вошли другие популярные итальянские города – Милан и Флоренция.

10 самых спокойных городов мира:

Венеция, Италия; Лиссабон, Португалия; Амстердам, Нидерланды; Барселона, Испания; Брюссель, Бельгия; Афины, Греция; Цюрих, Швейцария; Милан, Италия; Флоренция, Италия; Стокгольм, Швеция.

Какова тройка лидеров?

Венеция в Италии

Именно Венеция заняла первую позицию. Здесь более 170 километров улиц без автомобилей, и только тихие каналы, исторические площади и интересные локации. Это и позволяет спокойно знакомиться с венецианской архитектурой и культурой.

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И хотя Венеция постоянно страдает от наплыва туристов, именно удаленность от городских дорог и отсутствие гула машин придают особую роскошь утру, когда город только просыпается. Это один из лучших способов познакомиться с колоритным городом.

Лиссабон в Португалии

Столица Португалии отличается наименее загруженными дорогами. Кроме того, в городе даже действуют ограничения на ночные рейсы в аэропорту. Лиссабон – невероятно красивый город с множеством архитектурных сооружений, отделанных плиткой. Туристы обожают наблюдать за культовыми желтыми трамваями, а также прогуливаться по набережной реки Тежу.

В городе есть еще немало парков, поэтому такие зеленые зоны дают достаточно пространства для отдыха и смены обстановки. Путешественникам рекомендуют включить в свои маршруты сады Гюльбенкяна. Это место идеально подходит для того, чтобы восстановить силы и насладиться искусством или культурой.

Амстердам в Нидерландах

Тройку лидеров замыкает Амстердам, в котором более 30 километров улиц без автомобилей. Именно маршруты вдоль каналов позволяют исследовать город в довольно спокойном темпе. Здесь рекомендуют познакомиться с различными районами, в которых есть множество интересных магазинов и уютных кафе.

Венеция, Лиссабон и Амстердам могут казаться слишком шумными из-за большого количества туристов, однако даже в этих популярных городах есть места, где можно отдохнуть от суеты. Достаточно лишь отойти от самых известных туристических маршрутов и исследовать менее людные районы.