Американская тиктокерша показала, как пронести вдвое больше ручной клади: вирусное видео

Перед полетом американская блогера показала вероятный туристический лайфхак. Она провела дополнительную сумку на борт и раскрыла секрет, как это сделать.

Девушка спрятала еще один рюкзак под одеждой. Это чудо, что на контроле работники аэропорта не увидели ее обмана.

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Притвориться беременной, чтобы пронести рюкзак

Пользовательница Эшли опубликовала видео, в котором она показывает как скрыть рюкзак на шнурках под кофту и создать эффект беременности. Таким образом девушка спрятала дополнительное количество вещей, не считая основного рюкзака, который она взяла как ручную кладь.

Она подписала видео: "Когда вы получите рейс в $ 44, но можете взять с собой только рюкзак". Затем Эшли показывает себя на посадке в рейс, написав: "Это сработало".

В следующем видео блогера сообщает зрителям, что ее иллюзия сработала настолько хорошо, что она смогла сесть в самолет как "беременная" женщина.

Вероятно, в украинских аэропортах девушку все же попросили бы снять свитер. Но именно этой американке при перелете повезло.