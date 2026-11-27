Около 300 искусственных островов в Персидском заливе должны были превратиться в миниатюрную карту мира с роскошными отелями, частными виллами и пляжами. Однако амбициозный проект был остановлен финансовым кризисом, и на долгие годы архипелаг превратился в незавершенную строительную площадку. Теперь его снова пытаются возродить.

Как сообщает Elite Traveler, создание архипелага The World Islands началось в 2003 году. По замыслу дубайской компании Nakheel Projects, острова должны были повторять очертания стран мира.

Как создали архипелаг из 300 искусственных островов?

The World Islands расположены примерно в 4 километрах от побережья Дубая. Всего архипелаг состоит из 300 островов. Проект заинтересовал состоятельных инвесторов и знаменитостей. Среди тех, кого связывали с интересом к островам, были предприниматель Ричард Брэнсон и модельер Карл Лагерфельд.

Однако финансовый кризис 2008 года фактически остановил строительство. К тому моменту в проект уже было вложено почти 15 миллиардов долларов, но завершить удалось только один остров. Остальные остались на разных этапах готовности. Также ходили слухи, что искусственные острова постепенно погружаются под воду, которые застройщикам пришлось опровергать.

Как выглядят The World Islands / фото Canva

Что происходит с островами Дубая в 2026 году?

После многих лет затишья инвесторы вновь начали вкладывать средства в архипелаг. В 2022 году здесь открылся Anantara World Islands Dubai Resort с 70 номерами, частными пляжами, бассейнами и ресторанами. Добраться до него можно на лодке с материковой части Дубая.

Еще один масштабный проект – InterContinental Resort Portofino, который разрабатывается совместно с IHG Hotels / Resorts. Комплекс планировали открыть в начале 2026 года. Он должен насчитывать более 460 номеров и люксов, рестораны, а также центр по изучению и восстановлению коралловых рифов.

Развивается и жилая недвижимость. Например, проект Amali Island предусматривает строительство 24 частных вилл с выходом на пляж и видом на море. Также в рамках проекта Heart of Europe создаются тематические острова, вдохновленные Монако, Венецией и Швецией.

Могут ли туристы посетить острова?

Увидеть архипелаг можно, посетив Lebanon Island. Это единственный остров, который успели обустроить до остановки строительства в 2008 году. Здесь работают пляжный клуб, ресторан и бассейн. Также остров можно арендовать для свадеб, корпоративных мероприятий и частных вечеринок. Другой вариант – заказать морскую экскурсию вокруг незастроенных островов на частной яхте.

Несмотря на новые инвестиции, проект The World Islands до сих пор не завершен. Для развития многих островов требуются дополнительные средства, инфраструктура и разрешения. Поэтому вместо единого огромного курорта архипелаг постепенно превращается в отдельные элитные локации с отелями, частными виллами и собственными концепциями отдыха.

Где расположены The World Islands: смотреть на картах