Где укрыться от зимы: топ 10 солнечных мест для теплого отпуска

Когда в Украине наступает зима, все больше людей задумываются о том, где пережить холодные месяцы под солнцем. Существует немало направлений, где зимой сохраняется теплая погода и значительно меньше туристов.

О лучших теплых направлениях для зимнего отдыха рассказывает Lonely Planet.

Куда поехать за солнцем зимой?

Алгарве, Португалия

Алгарве может похвастаться более чем 300 солнечными днями в году. Зимой здесь становится значительно тише, а популярные пляжи почти опустеют. Этот период хорошо подходит для прогулок на природе: в горах Серра-де-Моншике оживают водопады, а в природный парк Риа-Формоза прилетают перелетные птицы. При желании можно заняться серфингом, хотя температура моря составляет около 14 градусов. Для прогулок по городу подойдут Фару, Лагуш и Тавира.

Алгарве, Португалия / фото Canva

Бирюзовое побережье, Турция

Летом Бирюзовое побережье переполнено туристами, но зимой толпы исчезают. В этот период здесь в среднем около 10 часов солнца в день, а умеренные температуры комфортны для активного отдыха.

В частности, можно отправиться на Ликийскую тропу длиной 540 километров, которая проходит между Фетхие и Анталией. По пути встречаются древние руины, в частности Каякей, античная Патара и частично затопленный город Симина. После похода можно отдохнуть в хамаме – эти традиционные турецкие бани есть в большинстве больших городов региона.

Мальта

Зимой на Мальте температура редко опускается ниже 10 градусов, поэтому этот период хорошо подходит для прогулок по острову. С ноября по март здесь комфортнее заниматься хайкингом и скалолазанием. В холодные месяцы природа Мальты становится особенно зеленой. Любителям истории стоит обратить внимание на храмы Мнайдра, а в феврале на острове проходит традиционный карнавал с парадами и вечеринками.

Мальта / фото Canva

Где зимой теплее всего у моря?

Сицилия, Италия

Зимой Сицилия остается яркой и зеленой. В этот период местные жители готовятся к карнавалу. Погода может быть переменчивой, однако в среднем на Сицилии около 8 часов солнца в день. Одно из интересных мест, которое можно посетить, – это Villa Romana del Casale с большой коллекцией древнеримских мозаик.

Кипр

Кипр – один из самых теплых вариантов для зимнего путешествия в Европе. Здесь более 340 солнечных дней в году, а прибрежные районы, особенно на востоке острова, зимой остаются более теплыми и сухими. В Ларнаке можно увидеть фламинго у соленого озера, а затем отправиться на запад острова к историческим достопримечательностям.

Кипр / фото Canva

Севилья, Испания

Севилья подойдет тем, кто хочет зимнее городское путешествие без сильного холода. Температура здесь может подниматься до 17 градусов, а солнце светит не менее 6 часов в день. Зимой можно прогуляться по площади Испании, посетить королевский Алькасар или просто исследовать город пешком. Вечером стоит прогуляться возле Metropol Parasol, известного как Las Setas.

Канарские острова, Испания

Канарские острова – один из вариантов для тех, кто хочет зимой максимально приблизиться к летнему отдыху. Тенерифе и Гран-Канария зимой являются самыми теплыми островами архипелага, ведь температура может достигать около 22 градусов.

На Лансароте и Фуэртевентуре ветренее, что хорошо подходит для серфинга. Для более спокойного отдыха можно выбрать Ла-Гомеру, Ла-Пальму или Эль-Йерро. Зимой эти острова еще менее туристические, но солнечной погоды здесь достаточно.

Куда отправиться за спокойным отдыхом?

Мадейра, Португалия

Мадейру называют местом с "вечной весной": зимой температура здесь редко опускается ниже 14 градусов. Несмотря на каменистые пляжи, море остается достаточно теплым, чтобы взять с собой купальник. На острове можно отправиться на наблюдение за дельфинами и китами или пойти в поход по горным маршрутам.

Мадейра / фото Canva

Балеарские острова, Испания

Зимой Балеарские острова становятся значительно тише, чем в разгар летнего сезона. На Ибице исчезают большие вечеринки и толпы туристов, но остаются пляжи и красивые закаты. Майорка в этот период спокойнее и дешевле, а Менорка подойдет любителям природы и пеших прогулок. На Форментере можно найти еще больше уединения. Мягкая температура моря позволяет заниматься дайвингом в течение всего года. Под водой можно исследовать пещеры и затонувшие корабли.

Крит, Греция

В зимний низкий сезон курортные города Крита почти опустеют. Для путешествия советуют выбрать Ираклион или Ханью, где даже зимой остаются открытыми рестораны и бары. В солнечный день можно запланировать поездку к розовым пескам Элафониси или во дворец Кносса. Также зимой удобно арендовать автомобиль для самостоятельного изучения острова. В январе температура может достигать 16 градусов, однако ночи значительно холоднее.