До +26 градусов даже в Европе: топ 5 направлений, где можно продлить лето в ноябре

В то время как в Украине и большей части Европы уже приходится доставать теплые куртки, в других уголках мира ноябрь по-прежнему остается прекрасным временем для пляжного отдыха.

Метеорологический туристический ресурс Weather2Travel собрал направления, где в ноябре можно рассчитывать на теплую или жаркую погоду.

Где в Европе еще можно найти солнечную погоду?

1. Канарские острова, Испания

Канарские острова остаются одним из самых популярных направлений для тех, кто хочет сбежать от осенней прохлады. Благодаря мягкому климату испанский архипелаг привлекает отдыхающих в течение всего года. Днем температура воздуха здесь обычно составляет +22…+23 градуса, а солнце светит примерно 6 – 7 часов в сутки.

Пляжи Пуэрто-дель-Кармен на острове Лансароте, Канарские острова / фото Canva

Вечером становится прохладнее, около +15 градусов, поэтому для прогулок понадобится более теплая одежда. Погодные условия на островах несколько различаются. Лансароте и Фуэртевентура обычно получают больше солнца, тогда как Гран-Канария и Тенерифе немного теплее. Температура океана составляет около +22 градусов, поэтому для комфортного купания можно выбрать отель с бассейном с подогревом.

Однако перед бронированием стоит учесть и другую сторону популярности архипелага. Как ранее писал 24 Канал, в прошлом году Канарские острова приняли рекордные 18,4 миллиона туристов. Из-за чрезмерного туристического потока местные жители сталкиваются с ростом цен на жилье, нагрузкой на систему водоснабжения и проблемами загрязнения пляжей.

В этом году на Тенерифе даже ограничивали доступ к 6 пляжам из-за проблем с канализационной инфраструктурой. Поэтому при выборе места для отдыха стоит обращать внимание не только на погоду, но и на расположение отеля и состояние пляжей.

2. Кипр

Еще один вариант для тех, кто не хочет улетать далеко от Европы, – это Кипр. В ноябре это самое теплое и самое солнечное направление Средиземноморья. Температура воздуха днем достигает примерно +21 градуса, а продолжительность солнечного сияния превышает 7 часов в сутки. После захода солнца температура опускается примерно до +12 градусов. Море прогревается примерно до +22 градусов, поэтому купаться все еще можно, хотя вода уже может показаться прохладной.

Кипр подойдет тем, кто планирует совместить прогулки, экскурсии и отдых на побережье, а не рассчитывает на полноценный летний пляжный отпуск.

Где в Африке можно отдохнуть у теплого моря?

3. Кабо-Верде

Островное государство Кабо-Верде в Атлантическом океане – один из вариантов для тех, кто хочет больше солнца и более высоких температур. В ноябре воздух здесь прогревается до +27…+29 градусов, а солнечная погода сохраняется примерно 7 часов в день. Осадков практически нет, а вечерняя температура обычно не опускается ниже +22 градусов. Океан также остается теплым, около +26 градусов.

Санта-Мария на острове Сал в государстве Кабо-Верде / фото Canva

Однако есть одна особенность: из-за характерных для архипелага ветров море может быть неспокойным. Такие условия привлекают серферов и любителей виндсерфинга, но не всегда подходят для спокойного плавания. Поэтому при бронировании жилья стоит рассмотреть отели с бассейнами.

4. Гамбия

Гамбия – еще одно африканское направление, где ноябрь считается особенно удачным месяцем для отдыха. К этому времени сезон дождей уже заканчивается, поэтому погода становится более сухой и солнечной. Днем температура воздуха достигает примерно +33 градусов, а солнце светит около 9 часов в сутки. Атлантический океан прогревается до +28 градусов, что создает комфортные условия для купания.

Однако туристам следует учитывать высокую влажность, жару и очень высокий уровень ультрафиолетового излучения. Также по вечерам температура заметно снижается, примерно до +19…+20 градусов. Разница между дневной и ночной погодой может оказаться неожиданной для тех, кто рассчитывает на постоянную тропическую жару. Гамбия – одно из ближайших к Европе направлений, где в ноябре можно рассчитывать на настоящий жаркий пляжный отдых.

5. Египет

Египет остается одним из вариантов для тех, кто хочет провести ноябрь у теплого моря. Особенно стоит обратить внимание на курорт Марса-Алам, расположенный на восточном побережье страны у Красного моря. В ноябре дневная температура здесь достигает примерно +27 градусов, а вода прогревается до +26 градусов. Вечером воздух охлаждается до +18 градусов.

Марса-Алам / фото Canva

Жара и влажность умеренные, а осадков практически не ожидается. Теплое море создает благоприятные условия не только для купания, но и для водных видов спорта. Но из-за высокого уровня ультрафиолета даже в ноябре важно пользоваться солнцезащитными средствами.

Тем, кто хочет совместить отдых с посещением исторических достопримечательностей, можно рассмотреть также Луксор или Асуан. Там днем примерно на 1 градус теплее, чем в Марса-Аламе, хотя для комфортного купания в бассейне может понадобиться отель с подогревом воды.

А где в ноябре можно застать потепление до +26 градусов?

Помимо островов Средиземного моря, в ноябре интересные погодные условия могут быть на Пиренейском полуострове. Как сообщал 24 Канал, в период с 7 по 10 ноября в южной Португалии, центральных и южных районах, на юго-западе и частично на востоке Испании, а также на юго-западе Франции ожидается потепление до +20…+26 градусов.

До этого в отдельных городах уже фиксировались почти летние показатели: в Севилье температура достигла +28 градусов, а в португальском Монте-Реале – +27,7 градуса. Хотя это потепление не означает возвращения лета на весь полуостров, оно может стать приятным поводом для осеннего путешествия.