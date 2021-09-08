Такого Львова вы еще не видели: как необычно провести уикенд в городе

Львов очень популярен, его ежедневно посещает немало туристов. Они всегда составляют свой маршрут самыми популярными локациями, а другие события, которые организовывают в городе, не учитывают.

Что же, в эти выходные во Львове будет чем заняться. В течение 10 – 12 сентября состоятся Дни европейского наследия на тему "Город для всех".

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Дни европейского наследия во Львове

Основной целью мероприятия является открытие наследства и привлечение каждого, независимо от этнической принадлежности, расы, религиозных взглядов, пола, возраста, физических возможностей, уровня доходов, опыта и т.д.,

– говорится в сообщении.

В этом году темой выбрали "Город для всех", которая соответствует общеевропейской тематике ДЕН – "Heritage: All-Inclusive!" (наследие и инклюзия).

По словам организаторов, раскрывая эту тему, они хотят исследовать изменение отношения к инклюзивности во Львове, и привлечь внимание к потребностям современного города.

В то же время идеей проекта является привлечение внимания к забытым и малоизвестным объектам наследия. Поэтому обсуждать будут не только достижения людей с инвалидностью в разные периоды Львова, но и другие интересные темы.

Программа мероприятия

Для жителей и гостей города подготовили 77 бесплатных событий: театральные представления, экскурсии, лекции, мастер-классы и тому подобное.

Несколько интересных мероприятий:

Львовяне. Сожительство

Когда, где: 10 сентября, 10:00 – 11:30, улица Подвальная, 3

Экскурсовод Ольга Лидовська расскажет о том, как в начале XX века жила еврейская община, каким образом коммуницировали со своими соседями, как заботилась о разных членах сообщества и как менялась.

Квестить может каждый!

Когда, где: 10 сентября, 11:00 – 12:00, площадь Галицкая

Гид Олеся Песоцкая предлагает детям разгадать загадки средневекового города камениц, ратуши, храмов, брусчатки и оборонных стен. Участники квеста поймут, из каких элементов складывался город и как жили его жители в разные эпохи.

Организаторы приглашают родителей с детьми с расстройствами аутистического спектра.

Прикоснуться к памяти

Когда, где: 10 сентября, 15:00 – 16:00, улица Ивана Франка, 152

Во время экскурсии по Дому Франка посетители смогут почувствовать на ощупь определенные предметы, которые есть в постоянной экспозиции Дома Франка и обычно их нельзя трогать. Это, разумеется, будут копии вещей, к которым прикасалась рука писателя.

Детство под контролем КГБ

Когда, где: 10 сентября, 18:00 – 19:00, улица Степана Бандеры, 1; тюрьма на Лонцкого

Историкиня Ирина Езерская-Вдовенко расскажет о методах КГБ, с помощью которых агенты делали давление на диссидентов – безопасность дорогих людей, благосостояние, образовательные и карьерные возможности.

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Львов сакральный: Кульпарков как место исцеления души молитвой

Когда, где: 11 сентября, 12:30 – 13:10, улица Кульпарковская, 95; Львовская областная клиническая психиатрическая больница

Религиовед Тарас Гринчишин покажет неотъемлемую часть комплекса психиатрической больницы – храм, встроенный в центре второго этажа главного корпуса. В 80-е считалось, что красота окружающей среды и архитектуры помогает человеку преодолеть душевные недуги.

Жизнь в тени

Когда, где: 11 сентября, 13:00 – 15:00, площадь Даниила Галицкого, 1; Львовский театр кукол

На этой экскурсии вы узнаете о мотивации выбора самой популярной профессии Речи Посполитой и повседневную жизнь служанок. Также посетите несколько чиншевых домов и поймете, как наличие служанок влияло на их архитектурное планирование.

Вкусы Франковой кухни

Когда, где: 11 сентября, 13:30 – 15:00, улица Митрополита Андрея, 8; Ресторан "Бойкивская гостиная"

Старший научный сотрудник Дома Франка расскажет, что общего между писателем-классиком и приготовлением пищи, как питался Франко, какими были его любимые блюда, кто готовил ему еду, правда ли, что его жена была "несостоявшейся хозяйкой" и прочее.

Второе кладбище

Когда, где: 12 сентября, 12:00 – 15:00, улица Тараса Шевченка, 158; главный вход на Яновское кладбище

Второе по величине кладбище во Львове по количеству похороненных здесь исторически значимых фигур некрополь города – Богдан-Игорь Антоныч, Дмитрий Блажейовский, Василий Билас, Кость Левицкий и другие.

Темный концерт группы "Три шага в ночь"

Когда, где: 12 сентября, 20:00 – 21:00, улица Ивана Франка, 152; Дом Франка

Это своеобразное путешествие собственным воображением, неожиданный опыт "общего уединения" в пространстве музея и по-особому интимное переживание поэтических текстов. Вам предлагают закрыть глаза, и довериться своему слуху.





Программа мероприятий на Дни европейского наследия во Львове / Скриншот из буклета ДЕН