Чтобы покинуть Таиланд, туристам придется платить: что за странное правило придумали власти

В Таиланде хотят обязать туристов и международных авиаперевозчиков платить налог за выезд из страны. Его сумма составляет 1000 батов, что эквивалентно примерно 30 долларам или 1335 гривнам. Для нарушителей предусмотрен штраф в двойном размере суммы налога.

Налоговый департамент Таиланда вынес на общественное обсуждение законопроект о налоге на выезд из страны. Пока он еще не принят. Об этом сообщает The Nation.

Путешествие станет дороже: какой налог хотят ввести в Таиланде?

Каждый человек, независимо от национальности, должен будет уплатить налог, если будет покидать Таиланд воздушным транспортом. Это не новое предложение для Таиланда. В 1983 году страна уже принимала аналогичный закон. Правда, он распространялся на граждан Таиланда и иностранцев, имевших постоянный вид на жительство в стране. Изначально размер налога составлял 1000 батов при выезде самолетом и 500 батов – при выезде по суше или по морю. В 90-х годах этот закон отменили, а теперь хотят вернуть в обновленном варианте.

Новый налог будет взиматься одновременно с оплатой авиабилета, поэтому туристам не придется куда-то идти и отдельно платить в кассу 1000 батов. Власти также определили категорию людей, освобождаемых от уплаты налога:

члены королевской семьи и сопровождающие их лица;

верховный патриарх и его свита;

главы иностранных государств, правительственные гости;

дети до двух лет;

пассажиры, прибывающие в Таиланд транзитом;

члены экипажей и другой транспортный персонал, находящийся на работе.

За неуплату налога предусмотрен штраф в размере 2000 батов. Путешественники, которые приобрели билеты до вступления закона в силу, не должны платить новый налог, даже если поездка состоится уже после начала действия закона.

Таиланд сократил срок безвизового пребывания для украинцев

Ранее мы писали о еще одном нововведении для туристов в Таиланде. К сожалению, власти страны сократили срок безвизового пребывания для украинцев, граждан ЕС, россиян и других туристов. Раньше в Таиланде можно было находиться 60 дней без визы, а теперь – всего 30, поэтому отпуск станет короче. Новый закон вступил в силу 15 сентября.

Такое решение приняли для борьбы с преступностью, в которую якобы часто вовлекают туристов.