Таиланд откроет курортные регионы для полностью вакцинированных туристов
Источник:Xinhua
Власти Таиланда объявили об открытии своих туристических регионов. С ноября страна будет принимать полностью вакцинированных туристов.
Как известно, вакцинированные туристы не будут обязаны отправляться на карантин. Это будет касаться прибывших в Бангкок и девяти других регионов, в частности Чиангмай и Паттайю.
Читайте также Вакцинированные путешественники смогут без карантина путешествовать по Аргентине
Такое решение было принято в связи с открытием островов Пхукет и Самуи в рамках пилотных схем в начале года.
Ослабление мер также связано с попытками увеличить количество вакцинаций после дефицита поставок.
Кроме того, власти анонсировали отмену карантина в провинциях, которые в настоящее время находятся под "максимальным контролем". Это позволит вновь открыть библиотеки, спортивные центры и кинотеатры.
Открытие Таиланда: детали
Всего запланировано 4 этапа вывода страны из пандемии.
В октябре начнется повторное открытие вместе с недавно скорректированным принципам "универсальной профилактики" против COVID-19. Поэтому Бангкок, Чиангмай, Чон Бури, Фетчабури и Прачуап Хири Хан готовятся к приезду туристов, а локальные органы власти ускоряют вакцинацию населения,
– сказал представитель правительства Таиланда.
Последнюю фазу открытия страны, которая позволит туристам свободно посещать все 43 провинции, планируют провести в январе 2022 года.
Условия въезда в Таиланд
Все без исключения лица, которые планируют прибыть в Таиланд, имеют предварительно получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry).
По прибытии в Таиланд необходимо пройти за свой счет 14-дневный карантин в одном из определенных тайским правительством гостиничных комплексах, кроме вакцинированных лиц, прибывающих по туристическим программам "Phuket Sandbox" и "Samui Plus".
Таиланд признает следующие вакцины:
- AstraZeneca;
- Sinovac (Coronavac);
- Johnson's and Johnson's/Janssen;
- Moderna;
- Sinopharm;
- Pfizer (COMIRNATY);
- Covishield.