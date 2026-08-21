Популярный замок на Львовщине закроют в субботу: что нужно знать туристам

Если вы планируете поездку во Львовскую область в эти выходные, стоит заранее ознакомиться с графиком работы популярных туристических объектов. Например, одна из известных крепостей в этот раз не будет работать в субботу.

В субботу, 22 августа 2026 года, Свиржский замок не будет работать! Об этом сообщили в культурно-художественном центре "Замок Свирж". Посетителей будут ждать уже в воскресенье.

Почему Свиржский замок примечателен?

Свиржский замок расположен в селе Свирж Львовской области и является одной из интересных исторических достопримечательностей региона. Его история берет начало еще во второй половине XV века.

Изначально сооружение возводилось влиятельным родом Свиржских как оборонительная крепость. В 1578 году Свирж вместе с тремя ланами земли принадлежал Христофору Свиржскому. С того времени до наших дней сохранились часть фундамента и нижние стены замка.

Позже за сооружением присматривала семья Цетнеров. В то время замок был окружен болотами и прудами, а у его стен проходили рвы. Попасть внутрь можно было через подъемный мост, который сейчас уже стал постоянным. Крепость стоит на возвышенности, которую называют Белз. Здание имеет форму неправильного четырехугольника, а его двухэтажные корпуса расположены возле двух внутренних площадок.

Как выглядит Свиржский замок / инстаграм svirzh_zamok

Что можно увидеть на территории замка?

Свиржский замок считается прекрасным образцом дворцовой архитектуры. Существует предположение, что к его строительству мог быть причастен Павел Гродзицкий – генерал артиллерии и специалист по фортификации, которому также приписывают сооружение двух львовских арсеналов.

В начале XX века замок перешел в собственность графа Роберта Лямезана Салянса. В 1907 году он восстановил и украсил здание. Однако во время Первой мировой войны сооружение оказалось в центре боевых действий и после этого более 30 лет оставалось в руинах. Реставрация замка началась только в 1975 году.

Сегодня здесь можно увидеть старинный камин, бойницы и большой колодец посреди внутреннего двора. Неподалеку, в парке возле замка, сохранилась церковь Святой Троицы и Успения Пресвятой Богородицы. Когда-то из замка к нему вел подземный ход. Сейчас он завален, однако часть этого прохода можно увидеть со стороны рва, окружающего крепость.

Каков график работы, адрес и стоимость входа?

График работы следующий, но перед посещением стоит проверить актуальную информацию:

пятница: 10:00 – 16:00,

суббота и воскресенье: 10:00 – 17:00.

Вход только с экскурсиями. Стоимость посещения составляет 150 гривен с человека. Для студентов и пенсионеров 80 гривен, а для детей до 12 лет, военнослужащих и людей с инвалидностью вход бесплатный. Для организованных групп свыше 15 человек предусмотрена предварительная регистрация.

Где находится Свиржский замок: смотреть на картах