В Свирижском замке на Львовщине начнут экскурсии: впечатляющие фото

Свиржский замок на Львовщине – памятник архитектуры национального значения. В то же время это яркий пример дворцово-оборонной архитектуры.

Экскурсовод Кристина Кундира рассказала, что сейчас замок открыт для посетителей. Замок расположен на холме, когда-то вокруг него были сады, теннисные корты и конюшни с десятками лошадей.

К теме Средневековый замок и титул барона: в Шотландии выставили на продажу удивительную недвижимость

Один из владельцев даже разводил виноградных улиток. Однако XIX век стал упадком – владельцы замка часто менялись.

В советские времена был колхоз и школа трактористов. В то же время пытались обустроить его и под дом творчества для архитекторов. Однако СССР распался и работы прекратились.

По информации Кристины Кундиры, в замке должны были быть от 80 до 100 мест для проживания, концертный зал, а также:

конференц-зал;

клуб;

библиотека.

Куда будут водить туристов

Ранее замок был закрытым для посетителей, однако сейчас здесь проводят регулярные экскурсии. Кристина Кундира рассказала об интересных местах, в которые будут водить туристов.

Замок интересен тем, что имеет 2 двора: верхний и нижний, и жилые корпуса,

– рассказала экскурсовод.

Она пояснила, что с колодцем, который расположен на нижнем дворе, местные жители связывают разные легенды. Сейчас этот вопрос исследуют и вскоре могут добавить историю в экскурсию.



Местные связывают с фонтаном легенды / Фото 24 канала

Туристов будут водить не по всем коридорам, ведь некоторые для этого еще непригодны. Директор замка работает в нем почти 40 лет, но говорит, что только впустив сюда людей можно запустить механизм, который поможет возродить памятник.

Реставрация не закончена и мы фактически не впускали людей. Теперь мы убрали немножко, показали те помещения и написали, где можно ходить, а где нельзя,

– рассказал директор Свиржского замка Владимир Мандзяк.

Почему замок вводят в эксплуатацию

Сейчас замок хотят ввести в эксплуатацию. Это нужно для того, чтобы он попал в список памятников, которые восстановят в рамках "Большой стройки".



На территории замка хотят обустроить художественно-культурный центр / Фото 24 канала

Разработчик комплексной концепции реновации Свиржского замка Богдан Гой рассказал, что в 2021 году выделено примерно 200 тысяч гривен на проведение архитектурного конкурса на выбор реставрационной команды и примерно 900 тысяч гривен предусмотрено на проектно-сметную документацию.

В будущем на территории замка хотят обустроить художественно-культурный центр. Пока всех приглашают на экскурсии выходного дня. Со временем к проведению экскурсий хотят привлекать местных жителей.