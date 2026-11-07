Одна из самых маленьких стран Азии, о которой мало кто слышал: почему Бруней-Даруссалам удивляет

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Бруней на первый взгляд кажется компактным, но именно в этом и заключается его сила: здесь бок о бок сосуществуют столица с мечетями, водные поселения, тропические леса и побережье с богатым морским миром, сообщает CNN. Страна привлекает путешественников не только тишиной и упорядоченностью, но и тем, как органично в ней переплетаются религия, повседневная жизнь и природа.

Что стоит увидеть в Бандар-Сери-Бегаване?

Столица Брунея, Бандар-Сери-Бегаван, расположена между холмами и рекой Бруней и часто становится первой остановкой для тех, кто хочет прочувствовать характер страны. Одной из самых известных ее достопримечательностей остается мечеть Омара Али Сайфуддина с золотым куполом и мраморными колоннами.

Новый штрих в городской пейзаж вносит Краеведческий музей в Бандар-Сери-Бегаване. Здесь собраны рукописи Корана, исламские артефакты, астрономические приборы и другие ценные коллекции, а само здание дополнено элементами местной архитектуры.

Бандар-Сери-Бегаван, столица Брунея / Фото CNN

Почему Кампонг Айер особенен?

Узкое русло реки ведет к Кампонг-Айер – большому водному поселению, состоящему примерно из 30 деревень на сваях. Их соединяют десятки километров деревянных дорожек и мостов, а история этого места насчитывает не менее 600 лет.

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Сегодня Кампонг Айер остается живым сообществом, а не музейной декорацией. Здесь можно передвигаться на лодках или пешком между красочными домами, небольшими лавками и заведениями, где готовят местную еду.

Водный поселок Кампонг Айер / Фото CNN

Какую природу открывает речное сафари?

Те же водные маршруты постепенно выводят путешественников в мангровые заросли, где город словно растворяется в дикой природе. Во время речного сафари можно увидеть носачей, макак, варанов, зимородков, цапель и других птиц.

Для Брунея это типичный контраст: рядом с городской тишиной начинается пространство, где природа остается почти нетронутой. Именно поэтому страна так привлекает тех, кто ищет не шумные курорты, а спокойные и неожиданно разнообразные маршруты.

Какова повседневная жизнь брунейцев?

Повседневную жизнь в Брунее легко узнать по мечетям, рынкам под открытым небом и ароматам традиционных блюд. Одно из самых известных блюд страны – амбуят, липкая масса из сагового крахмала, которую едят бамбуковыми палочками и макают в кисло-острый соус.

Праздники здесь тоже имеют особое значение. Во время Хари Рая Айдилфитри семьи открывают свои дома для гостей, а Национальный день 23 февраля в столице отмечают парадами и культурными выступлениями.

В эти дни особенно заметна и традиционная одежда. Самой известной считается каин тенунан – ткань со сложным переплетением золотых и серебряных нитей, техника изготовления которой передается по наследству.

Приготовление традиционной брунейской еды / Фото CNN

Куда поехать за пляжами и джунглями?

За пределами столицы популярными местами отдыха являются пляжи Муара и Мераганг. Именно здесь прибрежные воды поддерживают коралловые рифы и разнообразную морскую жизнь, а для дайверов доступны места возле затонувших кораблей.

Еще дальше на восток лежит Тембуронг – округ, где путешественники пересаживаются на традиционные лодки и движутся по мелководным рекам через густые заросли. Маршрут ведет к Национальному парку Улу-Тембуронг, одному из самых богатых биоразнообразием уголков страны.

Путешествие в Улу-Тембуронг / Фото CNN

С подвесных троп среди крон открывается совсем другой Бруней – зеленый, тихий и почти первозданный. Внизу простираются реки, водопады и лесные маршруты, которыми пользуются как местные жители, так и туристы, а каяки и тюбинг только добавляют приключений.

Где находится страна: смотрите на карте