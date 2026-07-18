На севере Одесской области, в селе Шершенцы, уже более века работает старинная мельница, история которой началась еще во времена графов, сообщает издание "Одесская жизнь". Хотя водяное колесо давно перестало вращаться, само сооружение не утратило своего назначения. Здесь и сегодня мелют зерно, производят крупу и масло, а местные жители продолжают беречь традиции, связанные с домашним хлебом и праздничной выпечкой.

Как старинная мельница стала центром жизни целого края?

Село Шершенцы расположено в долине реки Белочи. Именно здесь сохранилась водяная мельница, которая в свое время принадлежала графу Сумарокову-Эльстону. Он владел двумя тысячами гектаров земли и имел 13 мельниц, а сооружение в Шершенцах вошло в историю как "седьмая мельница графа". В XVIII – XIX веках реку Белочи местные жители называли "Золотой".

Причиной этому были не драгоценные камни, а зерно – пшеница, рожь и кукуруза, которые обеспечивали работой многочисленные мельницы вдоль реки. Муки хватало не только для окрестных сел, но и для целых уездов. Когда-то к мельнице вела чумацкая дорога. Ежедневно сюда съезжались люди с мешками зерна, образуя длинные очереди из повозок, запряженных волами и лошадьми.

Мельница в Шершенцах / фото "Одесская жизнь"

В те времена мельница была гораздо больше, чем просто местом для помола зерна. Пока работали жернова, крестьяне обсуждали новости, цены, урожай, знакомились и общались. Именно вокруг мельницы развивались пекарни, пивоварни и торговля, а само сооружение фактически стало одним из центров местной жизни.

Почему водяное колесо больше не работает?

По словам заведующего мельницей Григория Бурмистра, в 1960-х годах здание модернизировали. Тогда здесь установили электродвигатели, промышленные валки и другое оборудование, которое работает и сегодня. Само водяное колесо уже не используется. С годами река Белочи обмелела и изменила русло, поэтому мельницу полностью перевели на электроэнергию.

Водяное колесо / фото "Одесская жизнь"

Несмотря на это, историческое сооружение из местного известняка сохранилось. Внутри до сих пор работает оборудование, установленное еще в 1960-х годах. Здесь очищают зерно, калибруют его и перемалывают с помощью целой системы конвейеров и производственных механизмов.

Почему местные жители до сих пор привозят сюда зерно?

Сегодня старинной мельницей занимается общество "Маяк" во главе с Викторией Добрянской. По словам краеведа Людмилы Александровой, сооружение и в дальнейшем служит местным жителям. Владельцы земельных паев приезжают сюда, чтобы смолоть зерно, изготовить крупу или отжать подсолнечное масло.

Это позволяет приобретать собственные продукты дешевле, чем покупать их в магазине. В мельницу приезжают жители Шершенцев, Алексеевки, Загниткова, Котовцев и других окрестных сел. Краевед также рассказывает о старинной народной примете: предки верили, что лучшая мука получается тогда, когда зерно мелют в период цветения яблонь. Впрочем, сейчас мельница работает не каждый день.

Из-за небольшого количества заказов оборудование запускают только тогда, когда собирается достаточно заявок. Обычно это один – два дня в неделю, а чаще всего здесь изготавливают отруби и корма для домашнего скота. В то же время местные хозяйки не отказываются от традиций.

Именно здесь они мелют зерно на муку, из которой пекут пасхальные куличи, свадебные караваи и знаменитый хлеб "на черени". Этот хлеб входит в перечень элементов нематериального культурного наследия Одесской области.