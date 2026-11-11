+30 градусов и тропические ливни: что на самом деле ожидает туристов на Бали зимой

Когда в Украине наступает холодное время года, некоторые туристы начинают искать направления, где можно насладиться теплом и солнцем. Одним из таких мест традиционно остается индонезийский остров Бали. Однако есть нюанс: календарная зима в Украине совпадает здесь с сезоном дождей, который может испортить планы на пляжный отпуск.

Путешественники часто сомневаются, стоит ли лететь на Бали в декабре, январе или феврале. Ведь красивые фотографии острова с солнечными пляжами и голубой водой не всегда соответствуют погодным условиям в этот период. Украинка @aleksa.meow, прожившая на Бали девять месяцев, поделилась своими наблюдениями и рассказала, почему не считает дождливый сезон препятствием для путешествия.

Действительно ли зимой на Бали постоянно идут дожди?

Прежде всего стоит разобраться, что означает сезон дождей на Бали. В отличие от Украины, в Индонезии нет привычных четырех времен года. Климат здесь делится преимущественно на сухой и влажный сезоны, а температура воздуха остается теплой в течение всего года.

По информации официального туристического портала Indonesia Travel, сухой сезон на Бали обычно длится с апреля по октябрь, тогда как дождливый охватывает период с ноября по март. При этом погода может отличаться в зависимости от конкретной местности и высоты над уровнем моря.

Сезон дождей на Бали – это не несколько месяцев непрерывных осадков. В этот период возможны как солнечные промежутки, так и сильные тропические ливни. В то же время декабрь, январь и февраль относятся к самым влажным месяцам года, поэтому полностью игнорировать прогноз погоды не стоит.

Если здесь сезон дождей, это не значит, что здесь холодно. Температура здесь в среднем +30 градусов, поэтому холодно точно не будет. Не зря так много туристов прилетают сюда зимовать. Бывают полностью солнечные дни, а бывают дни, когда идет дождь, но он не сильно мешает, а скорее придает особую атмосферу,

– рассказала путешественница.

Теплая одежда для зимнего отпуска на Бали вряд ли понадобится, а вот легкие вещи из натуральных тканей и защита от дождя будут кстати.

Чем привлекает Бали в сезон дождей?

Несмотря на менее предсказуемую погоду, зимние месяцы имеют свои преимущества.

Остров становится особенно зеленым. Одна из главных особенностей Бали в сезон дождей – пышная тропическая растительность. Благодаря регулярным осадкам рисовые террасы, джунгли, сады и многочисленные зеленые склоны становятся еще более насыщенными по цветам. Это особенно заметно в центральной части острова, в частности в районе Убуда.

Водопады становятся полноводнее. После обильных осадков они получают больше воды, поэтому становятся мощнее и зрелищнее. Среди известных природных достопримечательностей острова – водопады Тегенунган, Секумпул и Баньюмал. Они привлекают путешественников высокими потоками воды, окруженными густой тропической растительностью.



Водопад Тегенунган / Фото Andy Loeber

Однако после сильных ливней тропы могут быть скользкими, а возле водоемов и на спусках нужно быть особенно осторожными. Доступ к отдельным природным объектам также может временно ограничиваться из-за опасных условий.

Отдых на Бали – это не только океан и пляжи. На острове есть старинные храмы, традиционные деревни, местные рынки, кофейные плантации и многое другое. Поэтому даже если часть дня будет идти дождь, туристам будет чем заняться. Например, можно посетить храм Тирта-Эмпул, познакомиться с традициями местных жителей, попробовать индонезийские блюда или провести несколько часов в спа-салоне.

Именно разнообразие отдыха делает остров привлекательным для тех, кто планирует провести здесь не только несколько дней, но и целую зиму.

Что нужно знать о сезоне дождей на Бали: видео

Какие недостатки имеет отдых на Бали зимой?

Несмотря на преимущества, сезон дождей имеет и очевидные минусы, о которых туристам лучше знать заранее. Прежде всего это высокая влажность воздуха. Из-за сочетания жары и влаги погода может казаться более тягостной для тех, кто плохо переносит тропический климат. Одежда дольше сохнет, а после прогулок под солнцем ощущается еще большая духота.

Еще одна проблема – сильные осадки. Иногда ливни бывают настолько интенсивными, что передвигаться по острову становится сложнее. В туристических районах возможны локальные подтопления, пробки и перебои с электроснабжением.

Также стоит учитывать состояние океана. При неблагоприятных погодных условиях море может быть неспокойным, а поездки на лодках и паромах – менее предсказуемыми. Поэтому если туристы планируют посетить соседние острова, им стоит проверять погодные условия и сообщения перевозчиков перед выездом.

Однако украинка убеждена, что сезон дождей не должен отпугивать туристов.

На мой взгляд, бояться нечего. Я обожаю Бали зимой. Этот остров занимает особое место в моем сердце,

– поделилась путешественница.

Главное – не планировать каждый день отпуска слишком плотно, оставлять время на изменение маршрутов и следить за прогнозами погоды.