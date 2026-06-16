Концерты мировых звезд и гастрономические шедевры: почему Рига может стать открытием этого лета

Латвийская столица готовится к особому сезону летом 2026 года. Рига обещает путешественникам грандиозные юбилейные торжества в честь своего 825-летия, выступления мировых музыкантов и гастрономические открытия.

Поэтому сейчас там действительно стоит остановиться надолго – но даже короткая поездка на выходные может превратиться в незабываемый опыт. 24 Канал со ссылкой на 15min.lt расскажет об этом подробнее.

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Какие мировые звезды выступят в Риге летом 2026 года?

В Рижском агентстве инвестиций и туризма (RITA) подчеркивают, что лето 2026 года станет для латвийской столицы особенным. Всего за один уик-энд здесь можно почувствовать дыхание средневековой истории, прогуляться среди шедевров югендстиля, продегустировать изысканные блюда и оторваться на концерте мирового уровня.

Этим летом Рига превратится в главную музыкальную арену Балтии. Например, 29 июля на большой эстраде в Межапарке выступит зажигательный американский хитмейкер Pitbull, чье энергичное шоу гарантирует один из самых жарких вечеров сезона. А уже через неделю, 6 августа, на той же площадке под открытым небом развернется масштабный однодневный фестиваль Positivus.

Главной звездой мероприятия станет легендарный диджей и продюсер Келвин Харрис (Calvin Harris) – и это будет его единственное выступление в странах Балтии этим летом. Компанию ему на сцене составят американская звезда хаус-музыки MK и эстонский диджей Syn Cole. Но и это еще не все – 24 сентября осенний сезон в Xiaomi Arena откроет один из самых влиятельных рэперов современности – A$AP Rocky.

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Чем удивят гостей на 825-летие Риги и праздник Лиго?

Для тех, кто ценит аутентику, 23 июня Рига приглашает на Лиго (Līgo) – традиционный латвийский праздник летнего солнцестояния с кострами, венками, поисками папоротника и народными песнями. Праздничное настроение начнется еще раньше – 19 июня в Старом городе состоится ярмарка на Лиго, где посетители смогут приобрести традиционные венки, сезонные травы, изделия местных ремесленников и праздничные лакомства.

Со 2 по 5 июля город откроет свои двери для ценителей современного искусства. В культурном пространстве Hanzas Perons, обустроенном в бывшем железнодорожном складе, пройдет международная ярмарка Riga Contemporary. Она объединит 42 галереи из 15 стран мира, представив работы более 100 художников из Европы, Азии и Северной Америки.

Интересно знать: простая прогулка по Риге легко превращается в архитектурное открытие. Город по праву считают одной из европейских столиц модерна (Art Nouveau) – здесь сохранилось около 800 уникальных зданий этого стиля. Больше всего их сосредоточено в центре и на улице Альберта. Роскошные фасады, изящные растительные мотивы, мистические скульптуры и выразительные барельефы лиц делают рижские улицы настоящим бесплатным музеем под открытым небом.

Главным же событием лета станет грандиозное празднование 825-летия Риги, которое состоится 15 августа. Старый город, набережная 11 ноября и городские парки превратятся в сплошную зону развлечений с уличными представлениями, концертами, творческими мастерскими и круглосуточным баскетбольным турниром.

Финальным аккордом праздника станет уникальное мультимедийное шоу на воде Даугавы, где сойдутся воедино лазеры, фонтаны, музыка и видеопроекции. А в конце лета, 29 августа, набережную раскрасит международный фестиваль воздушных змеев Fantadroms.

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Где искать гастрономические шедевры и звезды Michelin в Риге?

В последние годы Рига стремительно завоевывает статус кулинарной столицы Балтии. Престижный гид Michelin в 2026 году рекомендует к посещению 27 рижских ресторанов, два из которых гордо носят звезды Michelin. Гостя в Латвии, действительно стоит попробовать местные вкусы.

Это темный ржаной хлеб, копченая рыба, приправленный тмином сыр на Лиго Jāņu siers, серый горох или пирожки со шпиком. А также, конечно, латвийский холодный свекольный суп aukstā zupa, который напоминает холодный борщ, но часто имеет выраженный вкус маринованной свеклы.

К слову: для любителей мистических историй и целебных эликсиров обязательным пунктом программы станет дегустация знаменитого "Рижского черного бальзама". Его изготавливают по секретному рецепту из 24 ингредиентов еще с 1752 года.

Чтобы почувствовать настоящий ритм города, стоит посетить Центральный рынок Риги. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с историческим центром города и является одним из крупнейших и старейших в Европе, а еще и расположен в гигантских ангарах для цепелинов.

На левом же берегу Даугавы вас ждет совсем другой опыт – обновленный рынок Агенскалнс. Здесь работает фудкорт, можно попробовать продукты местных производителей, зайти на кофе или десерт, а по выходным рынок становится уютным местом для неспешных прогулок, еды и встреч.