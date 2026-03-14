Именно здесь стоит древнейший город на планете, и это даже не Вавилон: все самое интересное об Ираке

Ирак – это страна, которую все знают, но мало кто видел. Первые ассоциации сейчас – это хаос, руины, опасность, а все из-за десятилетий войн.

Но на самом деле это именно та земля, где родилась письменность, где впервые появились города, где жили шумеры и вавилоняне и не только. Благодаря материалам энциклопедии Britannica расскажем об Ираке подробнее.

Между Тигром и Евфратом: чем Ирак известен миру и удивляет и сегодня?

Ирак занимает чуть менее 440 тысяч квадратных километров, это где-то как три четверти Украины. Но многообразие на этой площади поражает, как указывает countrystudies.us. На западе лежит желто-коричневая пустыня, где солнце в июле раскаляет почву до 50 градусов. В центре – широкая долина Тигра и Евфрата, где земля плодородная, зеленая и совсем непохожа на остальной Ближний Восток.

На востоке Ирака скрывается провинция Дияла с живописной рекой, а на севере – горы Загрос с вершинами более 3600 метров, снежными шапками зимой и маленькими горнолыжными курортами, о существовании которых большинство туристов даже не подозревает. Ну, и на юге – выход к Персидскому заливу.

К слову, место слияния Тигра и Ефрата там – Аль-Курна – является одним из претендующих на роль библейского Эдема. Да и вообще это не просто реки на карте. Именно там 5 – 6 тысяч лет назад возникли первые города мира, торчали в небо зиккураты, а еще и появилась клинописная письменность и первые кодексы законов.

На севере страны лежит Иракский Курдистан, этот регион полуавтономный, даже со своей армией, парламентом и совсем другой атмосферой. Именно его столицу Эрбиль, отмечает thearchaeologist.org, называют древнейшим непрерывно заселенным городом планеты – люди живут здесь не менее 6000 лет подряд.

Все самые красивые пейзажи Ирака: смотрите видео trueglobe66

В центре Эрбиля поднимается Цитадель – овальный холм с тысячелетних слоев человеческих поселений. А вокруг – вполне современный город, где привычные торговые центры, рестораны, отели международных сетей и тому подобное. Говорят, для туриста именно этот город может быть идеальной точкой входа в Ирак – там есть даже международный аэропорт с прямыми рейсами из Европы.

А вот к югу от Багдада – совсем другой Ирак. В 85 километрах от столицы лежат руины Вавилона – города, который во времена Навуходоносора II (605 – 562 года до нашей эры) был крупнейшим в мире. Остатки Ворот Иштар и дорога процессий до сих пор поражают масштабом – даже в виде раскопанных фундаментов.

Еще дальше на юг – Ур, город шумеров, где стоит Зиккурат Ура, возведенный около 2100 года до нашей эры. Он сохранился настолько хорошо, что кажется почти целостным. При том что его кирпичи старше древнего Рима на две тысячи лет.

На крайнем юге страны есть еще одна особая локация – Месопотамские болота. Это одна из самых больших заболоченных территорий мира площадью около 15 – 20 тысяч "квадратов". Здесь живет народ маадан, "болотные арабы" – в плавучих домах из тростника, сделанных так же, как и еще в шумерские времена.

Вот какой он, Иракский Курдистан: смотрите видео JoeHattab

Гости, которые уже побывали в Ираке, возвращаются с одинаковым впечатлением – местные являются одними из самых гостеприимных людей, которых только можно встретить. Незнакомцы приглашают на чай, показывают дорогу и искренне рады видеть иностранца – человека, который выбрал их страну несмотря на все то, что о ней говорят в новостях.

Важно! К сожалению, весна 2026 года стала опасной для туризма в регионе Ближнего Востока из-за масштабных боевых действий между Израилем, США и Ираном. Но когда все это закончится, не забудьте добавить Ирак в свой тревел-календарь – он того стоит.

