По размеру – Тернопольщина, а вмещает 117 пляжей: все веские причины поехать в Черногорию надолго

Это одно из тех мест, куда хочется вернуться еще до того, как их покинул, и название его – Черногория. Совсем небольшая, но вмещает и средневековые города, и самый глубокий каньон Европы, и приветливое море – настолько прозрачное, будто его кто-то отфотошопил.

Как столько всего помещается в Черногории, какова история этой страны и что вообще о ней интересно знать? Со ссылкой на encyclopedia.com и не только рассказываем обо всем этом подробнее.

Смотрите также Самое старое озеро Европы и город 365 церквей: почему в Северную Македонию действительно стоит поехать

Где расположена Черногория и какой прошла исторический путь?

Черногория лежит в самом сердце Балканского полуострова на побережье Адриатического моря, и занимает 13 812 квадратных километров. Для сравнения – площадь Тернопольской области в Украине лишь чуть-чуть больше, она составляет 13 823 "квадрата".

На западе Черногория граничит с Хорватией и Боснией и Герцеговиной, на севере лежит Сербия, на востоке Косово, на юго-востоке – Албания. Официальный туристический портал страны montenegro.travel характеризует ее так: "Настолько маленькая, что можно пересечь за день".

Рельеф здесь резкий и контрастный – от узкой адриатической полосы до горных хребтов, где средние высоты превышают 2000 метров. А самая высокая точка, пик Зла Колата, достигает 2534 метров. На побережье – средиземноморский климат, летом средняя температура достигает 27 градусов.

Официальная столица страны – Подгорица, но культурным и духовным центром считают старую королевскую столицу Цетинье. Население Черногории достигает около 620 тысяч человек, язык здесь черногорский, а валюта – евро, хотя страна не является членом Евросоюза.

Из интересного по истории: славяне на эти земли пришли в VI – VII веках, потеснив иллирийцев. Здесь была провинция Рима, а в средневековье – государство Зета, вокруг которого и сформировалась современная Черногория. Это название официально существует с конца XV века.

Главное, что определило черногорский характер – это то, что страну так и не смогла полностью покорить Османская империя. Цетинье захватывали трижды – в 1623, 1687 и 1712 годах, – но каждый раз местные отбивали его. В 1799 году Порта даже официально признала, что не завоевала Черногорию и та не должна платить дань.

После двух Балканских войн и Первой мировой Черногория вошла в состав Югославии, а после ее распада – в федерацию с Сербией. Независимость страна провозгласила в июне 2006 года, в 2017 вступила в НАТО. На 2026 год страна находится на финальном этапе вступления в ЕС.

Все самые красивые пейзажи Черногории: смотрите видео ScenicRelaxationFilms

Чем уникальна Черногория сегодня и почему нравится туристам?

Название Черногория – прямой перевод слов Crna Gora, Черная Гора. Это от горы Ловчен, которая возвышается над заливом Котор и действительно с виду черная на фоне неба. Ловчен – многовековой символ независимости, а на ее вершине стоит мавзолей национального поэта и правителя Петра II Петровича Негоша.

Черногория вмещает 5 национальных парков на крошечной площади, и каждый со своим лицом. Это морское побережье, первобытный лес, горные пики с каньонами и самое большое озеро Балкан, как указано на visit-montenegro.com. Все это и многое другое делают страну чрезвычайно привлекательной для туристов – и те ее по достоинству оценивают.

Мы проанализировали почти 100 тысяч независимых отзывов, опубликованных туристами на специализированных туристических платформах... Черногория как туристическое направление получила оценку 87,8 балла из 100, чем мы можем гордиться, но что одновременно обязывает нас и в дальнейшем поддерживать такой высокий уровень качества,

– рассказывала на vijesti.me директор Национальной туристической организации Черногории доктор Ана Трипкович Маркович.

Самыми известными локациями являются Биоградская Гора между Колашином и Мойковацем, защищающая один из трех остатков первобытного леса в Европе, и Скадарское озеро, общее с Албанией. Оно самое большое на Балканском полуострове и известно орнитологическим разнообразием и винодельческими деревнями на берегах.

И, конечно, обязательная и поразительная местность – каньон реки Тара. Это второй по глубине каньон во всем мире после Гранд-Каньона в США – более 1300 метров вглубь. Рафтинг по бирюзовой Таре – один из самых популярных активных маршрутов Балкан, работающий с весны до осени.

Наконец, пожалуй, главная туристическая фишка Черногории – это ее пляжи. Официально зарегистрированных таких – аж 117. В целом Адриатическое побережье страны тянется на 295 километров от Герцег-Нови на западе до Улциня на юге. И каждый участок имеет собственный характер.

Если вы впервые в Черногории, вот что стоит знать: смотрите видео AlpGalipcy

Самые интересные и красивые пляжи Черногории: где они и чем особенные?

Котор и Бока-Которский залив. Это сердце черногорского туризма и объект ЮНЕСКО. Залив напоминает фьорд – горы здесь спускаются прямо в воду, вода спокойная безотносительно к погоде, а средневековые стены Котора поднимаются по скале выше 260 метров.

Пераст. Он рядом – это крошечный городок с 16 барочными дворцами и двумя островками посреди залива. На одном из них стоит церковь Богородицы на Рифе, возведена в 1630 году на месте, где моряки нашли икону Девы Марии.

Будва. А здесь – главный курортный центр с наибольшей концентрацией отелей, ресторанов и ночной жизни. Средневековый Старый город стоит на маленьком полуострове, а пляжи Могрен и Яз – среди самых посещаемых летом, о чем свидетельствуют отзывы на tripadvisor.com.

Святой Стефан. Именно здесь – самый узнаваемый кадр Черногории: остров-деревня XV века, соединенный с берегом песчаной косой. Ныне это закрытый роскошный курорт Aman, но сами пляжи косы открыты для всех.

Улцин. Здесь на Velika Plaža вы найдете целых 12 километров мелкого песка, это самый южный и самый длинный песчаный пляж на всем адриатическом побережье Черногории и центр кайт-серфинга.

Действительно ли Черногория является бюджетной альтернативой Хорватии и ответы на другие интересные вопросы об этой стране: смотрите видео bolobantravel

Что важно знать туристу, планируя путешествие в Черногорию?

Пик сезона в Черногории приходится на период с конца июня до конца августа, когда цены удваиваются и курорты переполнены. А май, июнь, сентябрь и начало октября – лучшее время, когда море теплое, туристов меньше, а цены вполне человеческие.

К слову, о ценах – Черногория дешевле Хорватии, но дороже Албании. Отдых здесь заметно выгоднее, чем в большинстве стран Евросоюза. А вот по сервису бывают нюансы – автор по собственному опыту знает, что местные не любят спешить, довольные и без того стабильным потоком туристов.

Пребывание в Черногории не стоит планировать менее чем на неделю, если хотите полностью познать страну. Путешественница и блогерша Хелена Сула на своем сайте предлагает интересный и, возможно, оптимальный маршрут путешествия по стране, рассчитанный на неделю. Вот как он выглядит:

День 1 – Подгорица, Которский залив.

День 2 – Старый город Котора и Пераст.

День 3 – Будва и Свети Стефан.

День 4 – Национальный парк озера Скадар.

День 5 – Национальный парк Дурмитор и Черное озеро.

День 6 – Каньон реки Тара и монастырь Острог.

День 7 – Национальный парк Ловчен, Подгорица.



Черногория предлагает горный и морской отдых, а также невероятную атмосферу / Коллаж 24 Канала фото odrukach

Какие еще туристические магниты Балкан рядом с Черногорией стоит посетить?

Обратите внимание на Албанию – там словно Мальдивы по балканским ценам, а еще почти нет россиян. Невероятно красивый пляж Ксамил на Ионическом побережье – место, которое вы никогда не забудете.

Если приедете в Хорватию, то учтите, что пляжи там преимущественно каменистые или галечные, поэтому специальная обувь – не роскошь, а необходимость. А еще там магазины в воскресенье часто не работают, поэтому продукты стоит покупать заранее.

"Мальдивы" можно поискать и в Греции. К примеру, на острове Лефкада в Ионическом море – там пляжи Порто Кацики и Эгремни окружены ярко-голубой водой и белыми скалами, и при этом местность значительно менее переполнена, чем Корфу или Родос.