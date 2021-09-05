Почему пассажиров заносят в "черные" списки: стюардесса назвала причины

Пассажиры нередко ведут себя на борту самолета недопустимо, при этом думают, что им это просто сойдет с рук. Однако сейчас авиакомпаниям разрешили вносить своих клиентов в "черный" список.

Стюардесса одной из американских авиакомпаний – Кэт Камалани, известная своими видео в соцсетях, постоянно делится историями о работе бортпроводников в самолете. На этот раз она рассказала, почему пассажира могут занести в "черный" список перевозчика.

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По ее словам, есть несколько причин, по которым пассажир может потерять право на перелет или попасть в список нежелательных клиентов:

громкие разговоры;

хамство;

грубость;

агрессивные действия к членам экипажа и попутчикам.

Бортпроводница говорит, что они подготовлены к подобным ситуациям и справятся с ними на высоте. К тому же обо всех инцидентах сообщают сотрудникам правоохранительных органов.

Поэтому не думайте, что можете вести себя неадекватно или безобразничать безнаказанно, полиция все равно вас достанет, – подытожила Кэт.

Отметим, ранее Кэт рассказала о travel-ошибках, которые не стоит допускать на борту и о правилах использования специальной кнопки вызова персонала.