На вершине мира: стюардесса поднялась на Бурдж-Халифа для рекламы – экстремальное видео

Стюардесса Николь Смит-Людвик стала героем нового рекламного ролика авиакомпании Emirates. Казалось бы, ничего необычного, но его снимали на вершине самого высокого здания планеты – башни Бурдж-Халифа в Дубае.

На вершине самого высокого здания в мире девушка провела 5 часов. За это время съемочная группа с помощью одного дрона успела снять рекламу для нескольких рынков.

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33-секундный ролик начинается с крупного плана бортпроводницы, которая держит таблички, посвященные исключению ОАЭ из списка опасных для Великобритании стран в связи с коронавирусом.

Одну за другой девушка показывает белые таблички с надписями, после чего камера удаляется. На экране появляется живописная панорама Дубая и становится понятно, что все это время стюардесса находилась на вершине Бурдж-Халифа.

Стюардесса поднялась на Бурдж-Халифа для рекламного ролика: смотрите видео

Те, кто участвовал в съемках, которые начались с восходом солнца, поднимались на башню более 1 часа и 15 минут со 160-го уровня Бурдж-Халифы.

Николь Смит-Людвик удерживали три страховочные тросы: два прикрепили к вершине небоскреба, еще один – к платформе с шестом, которую построили специально для съемок. Все тросы были спрятаны под униформой стюардессы.

Спокойствие и уверенность бортпроводницы, которые вы видите в рекламе, – это воплощение нашей фронтовой команды, которая обслуживает путешественников и обеспечивает их безопасность, – заверил Тим Кларк, президент и исполнительный директор Emirates.

Он также добавил, что они всегда пытаются бросать вызов нормам и расширять границы.

Реальность или фейк

Многие сомневались в натуральности кадров, поэтому авиаперевозчик опубликовал видео "Реальность или фейк?", В котором показано бэкстейдж со съемок рекламного ролика. После него не возникает сомнений в том, что никаких спецэффектов и зеленого фона использовано не было.

Как проходили съемки рекламы на вершине Бурдж-Халифа: видео



Побывать на вершине Бурдж-Халифа удается далеко не всем. За все время на нее поднялись голливудский актер Том Круз и наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум.

Отметим, ранее украинский фотограф Мишка Бочкарев "поймал" на камеру момент, который вполне изобразил ситуацию, что происходит сейчас в курортной Турции. Топовые СМИ назвали его снимок символом пожаров в стране.