В Париже есть станция метро, которая никогда не принимала пассажиров: почему ее так и не открыли

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Об истории необычной станции Haxo рассказало французское издание Le Parisien.

Почему станцию Haxo так и не открыли для пассажиров?

Станцию Haxo построили в 1921 году. Она должна была соединить две линии парижского метро: 7 bis и 3 bis. Для этого проложили отдельные туннели и устроили пути, однако проект так и не был реализован.

Тогдашняя компания CMP, предшественница современной RATP, решила, что потенциальных пассажиров будет слишком мало, чтобы оправдать эксплуатацию станции. Поэтому ее оставили закрытой, хотя вся необходимая инфраструктура уже была готова.

Граффити на станции Haxo / фото Википедии

Как выглядит путь к заброшенной станции?

Попасть на Haxo можно через станцию Porte des Lilas, расположенную на северо-востоке Парижа. Для этого нужно пройти через специальные двери, закрытые для обычных пассажиров, а затем преодолеть две лестницы. Так можно добраться до еще одной необычной локации Porte des Lilas – Cinéma. Ее используют как площадку для киносъемок с 1970-х годов.

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Например, здесь снимали сцены фильма "Невероятная судьба Амели Пулен". Во время работы над картиной даже заменили названия станций: вместо табличек "Porte des Lilas" установили указатели "Abbesses". От киноплощадки до Haxo нужно пройти еще около 10 минут прямо по путям метро. В конце этого маршрута и расположена станция, которая никогда не принимала пассажиров.

Для чего используют станцию сегодня?

Несмотря на то, что Haxo не работает как обычная станция метро, пространство не осталось полностью заброшенным. В нерабочее время здесь хранят вагоны, а стены стали местом для граффити. Кроме того, RATP изредка организует экскурсии, во время которых можно увидеть заброшенную станцию.