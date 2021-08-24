Стюардесса хотела приклеить маску к лицу 2-летнего ребенка: чем закончился инцидент

В США стюардесса предложила семье путешественников приклеить медицинскую маску к лицу их 2-летнего ребенка. Родители были в шоке, ведь это была не единственная "идея" бортпроводницы надеть средства защиты на девочку.

Инцидент произошел на борту авиакомпании Southwest Airlines во время рейса из Флориды в Вирджинию. К матери ребенка подошла стюардесса и попросила надеть на нее защитную маску, но девочка начала сопротивляться.

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Женщина написала в своем Инстаграме, что они вместе с мужем пытались заставить ребенка выполнить обязательное требование для путешественников, и в какой-то момент сдерживали девочку, поскольку две бортпроводницы следили за ситуацией. Однако надеть маску им так и не удалось.

По словам матери, ребенок просто хотел пососать большой палец во рту, потому что это успокаивает ее при взлете. Тогда стюардесса саркастически предложила семье два варианта – надеть маску и вырезать дырку для пальца или приклеить ее к лицу.

Я просто знаю, что независимо от того, был ли это сарказм или нет, я была смущена и пыталась выполнять мандат, насколько могла, – сказала женщина.

Она также добавила, что понимает, что в нынешних условиях ношение маски – это правило для всех, но в какой-то момент нужно иметь человеческие приличия, сочувствие.



Стюардесса хотела приклеить маску к лицу ребенка / Фото с инстаграма @agcleek

Позже путешественница обратилась с жалобой в Southwest Airlines. Те извинились, и заявили, что "поговорят с летным экипажем".

При этом представители авиакомпании подчеркнули, что во время полета носить маски обязаны все без исключения пассажиры старше двух лет.

Отметим, ранее из-за 2 туристок в Австралии на карантин закрыли весь самолет – пассажирки предоставили результаты поддельных ПЦР-тестов. Повторный анализ был положительным.