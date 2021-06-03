Спуск на каяках или пеший туризм: как подготовиться к активному отдыху в Украине

Активный отдых и путешествия по Украине все больше привлекают украинцев. Ведь из-за пандемии позволить себе поездки за границу сейчас может не каждый.

Однако к такому отдыху надо готовиться очень тщательно. Профессиональные путешественники раскрыли секреты правильной подготовки.

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Путешествия на каяках

Совместить охоту за живописными пейзажами, вкусный обед и легкую физическую активность очень просто. Стоит только отправиться в небольшое путешествие на каяках.

Антон Федоренко уже 20 лет активно занимается спортом. Он рассказал, что каякинг с каждым днем ​​становится все более популярным видом спортивного отдыха на воде. Ведь главная его цель – релаксация. Впрочем для ценителей экстремальных путешествий можно подготовить путь с препятствиями.

Если есть какая-то команда, которая хочет больше экстрима и инструктор готов помочь получить эти впечатления, мы такую ​​возможность предоставляем. Те, кто хотят просто сплавиться и посмотреть на виды в полной безопасности, тоже получают это,

– отметил директор спортивного клуба "4 стороны".

Прогулочные каяки очень надежны. Их можно перевернуть только намеренно, но и для этого нужно приложить немало усилий.

Путешествия на каяках – безопасный вид активного отдыха / Скриншот видео 24 канала

Процент переворотов на воде низкий. В одноместных каяках это не более чем 2 случая из 100, в двухместных – 1 из тысячи. Но об экипировке и безопасность всегда стоит помнить. Тем более если вы собираетесь в путешествие на несколько дней.

По словам Антона Федоренко, у каякера должно быть несколько гермомешков. Они бывают разных размеров – от 5 литров до 100. В них стоит сложить:

шлем;

спасательный жилет;

надувной коврик;

теплый спальный мешок.

Еще одним из главным атрибутов экипировки должен быть специальный костюм. Новичкам Антон Федоренко советует взять его в аренду. Цена за сутки колеблется от 100 до 500 гривен.



Костюм для спуска на каяках / Скриншот видео 24 канала

Большой физической подготовки каякинг не требует. Однако если вы далеки от спорта, а в отпуске решились на экстремальный туризм, то стоит все же заранее изменить образ жизни. Пересмотреть свое питание, больше ходить пешком и начать делать зарядку.

Пешее путешествие

Если вода не ваша стихия, то можно выбрать пеший туризм. За плечами Романа Козаренко более 20 стран и сотни тысяч преодоленных километров пешком. Но самый большой вызов для мужчины не крутые склоны и погода, а подготовка участников группы, так как он уже 15 лет работает туристическим гидом.

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Поэтому новичкам стоит заранее подготовить список из необходимых вещей, который может подсказать гид. Чтобы вместить самое необходимое, нужно воспользоваться золотым правилом – вниз положить тяжелые предметы, по центру – объемные, сверху – вещи первой необходимости.

Сверху штурмовая куртка, которая не пропускает влагу где-то до 2 тысяч миллиметров. Далее у нас идет вода, небольшой алюминиевый котелок. Я намеренно взял большой спальный, который весит 2 килограмма. У него есть водонепроницаемая оболочка, но также еще лучше иметь обычный пакет,

– рассказал о наполнении своего рюкзака инструктор по туризму.

Важно взять с собой еще дождевик, зажигалки, спички, нож, лопатку, аптечку, каримат, еду в сухом виде, сменную одежду, обувь и палатку. А также – обычную карту и компас с зеркальцем на случай, если "сядут" ваши гаджеты.



Что нужно брать с собой в поход / Скриншот видео 24 канала

Если вы потерялись Роман Козаренко советует активно двигаться, так как в горной местности ночью летом температура может упасть до нуля. Если же вы остались без воды, стоит найти любую реку или ручей. Однако предварительно воду следует все же прокипятить. А вот самостоятельно идти в горы он вообще не рекомендует.

Поэтому выбирайте профессиональных гидов, рассчитывайте свои силы, заранее готовьте снаряжение и отправляйтесь в путешествие.