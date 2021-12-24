Речь идет о приложении "Спасение в горах". На днях горные спасатели протестировали систему поиска пострадавших в приложении и обнародовали результаты.

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В ходе практических занятий в горной местности в районе поселка городского типа Славское проведено тестирование работы системы поиска и спасения пострадавших в горной местности "Спасение в горах",

– говорится в сообщении.

Как работает приложение: результаты тестирования

установка программы "Спасение в горах" не требует чрезмерных усилий;

сообщение о необходимости в помощи поступило к оператору быстро, обратная связь состоялась оперативно;

определение места потерпевшего происходит автоматически и освещается у оператора;

система работает без сбоев в работе, а интерфейс удобен и прост.

Так, спасатели рекомендуют туристам, путешествующим по горной местности, для собственной безопасности устанавливать приложение "Спасение в горах".

"Спасение в горах": что известно

Приложение доступно для ОС Android и iOS. Оно очень важное, ведь в горах есть участки, где отсутствует мобильное покрытие, из-за чего заблудшие туристы не могут вызвать помощь.

Приложение предназначено для коммуникации туристов со спасательной службой, в частности:

передачи сигналов SOS с географическими координатами при возникновении чрезвычайных происшествий в горах;

голосовых звонков.

"Спасение в горах" позволяет верифицированным пользователям одним нажатием отправить в горную поисково-спасательную службу сигнал SOS с точными координатами места происшествия или же позвонить, если есть такая возможность.

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