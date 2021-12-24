Речь идет о приложении "Спасение в горах". На днях горные спасатели протестировали систему поиска пострадавших в приложении и обнародовали результаты.
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В ходе практических занятий в горной местности в районе поселка городского типа Славское проведено тестирование работы системы поиска и спасения пострадавших в горной местности "Спасение в горах",
– говорится в сообщении.
Как работает приложение: результаты тестирования
- установка программы "Спасение в горах" не требует чрезмерных усилий;
- сообщение о необходимости в помощи поступило к оператору быстро, обратная связь состоялась оперативно;
- определение места потерпевшего происходит автоматически и освещается у оператора;
- система работает без сбоев в работе, а интерфейс удобен и прост.
Так, спасатели рекомендуют туристам, путешествующим по горной местности, для собственной безопасности устанавливать приложение "Спасение в горах".
"Спасение в горах": что известно
Приложение доступно для ОС Android и iOS. Оно очень важное, ведь в горах есть участки, где отсутствует мобильное покрытие, из-за чего заблудшие туристы не могут вызвать помощь.
Приложение предназначено для коммуникации туристов со спасательной службой, в частности:
- передачи сигналов SOS с географическими координатами при возникновении чрезвычайных происшествий в горах;
- голосовых звонков.
"Спасение в горах" позволяет верифицированным пользователям одним нажатием отправить в горную поисково-спасательную службу сигнал SOS с точными координатами места происшествия или же позвонить, если есть такая возможность.
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