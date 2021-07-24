На что следует обратить внимание перед путешествием в горы: советы спасателей – видео

Каждый год большое количество туристов со всех уголков страны отправляются в походы, чтобы покорить вершины украинских гор. Очень часто граждан не останавливают предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Путешественники отправляются в путешествие и во время метели, и в дождь с жарой. Такие безответственные действия могут привести к непоправимым последствиям.

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Как сделать свой отдых безопасным

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям для безопасности отдыха граждан дали несколько советов, на что нужно обратить внимание перед дорогой в горы.

Прежде всего важно зарегистрировать свой поход у специалистов ГСЧС. Для удобства это можно сделать заранее через онлайн-формы, размещенные на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона,

– отметили спасатели.

Маршруты необходимо выбирать такие, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки.

Особое внимание следует обратить на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.

Следует также сверять погоду лишь с краткосрочным прогнозом синоптиков – наперед на 1 – 2 дня максимум.

Кроме этого, следует помнить, что не нужно отправляться в горы в одиночку или большими группами.

В случае чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по телефону 101.

На что следует обратить внимание перед путешествием в горы: смотрите видео