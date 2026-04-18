Эта локация напоминает самые известные курорты Италии, но без высоких цен и толп туристов
Европейские курорты уже давно не ограничиваются только громкими и дорогими направлениями, все больше путешественников открывают для себя места, где сочетаются красота, атмосфера и доступность. Одним из таких направлений является Созополь, который постепенно завоевывает популярность среди туристов.
Пока отдых на Амальфитанском побережье остается мечтой для многих из-за высоких цен, в Европе появляется более доступная, но не менее живописная альтернатива. Речь идет о Созополе – это курорт в Болгарии, который все чаще называют "дублером" итальянского побережья, рассказывается в Express.
Почему туристы выбирают именно Созополь?
По словам экспертов, популярность Болгарии среди туристов стремительно растет, и одна из главных причин – это доступные цены. Даже несмотря на переход страны на евро, здесь все еще значительно дешевле, чем в популярных направлениях вроде Италии, Испании или Греции: например, пиво стоит менее 2 евро, а полноценный ужин около 10 евро.
Созополь особенно привлекает своей атмосферой, которая напоминает известные итальянские курорты Позитано или Чинкве-Терре. Старый город наполнен узкими улочками, старинными деревянными домами и видами на море, которые выглядят не менее впечатляюще, чем на итальянской Ривьере, но без огромных толп туристов. Оно также считается одним из старейших в стране и имеет богатую историю, достигающую примерно 620 года до нашей эры.
Курорт также предлагает различные варианты отдыха: от спокойных дней на пляжах Каваци и Хармани до вечеринок в пляжных барах. Здесь можно как провести семейный отдых, так и насладиться ночной жизнью или просто релаксом у моря.
Кроме моря, в Созополе есть чем заняться: туристы могут посетить исторические церкви, прогуляться по старому городу или поехать в Замок Равадиново. Также стоит посетить археологический музей, где собраны интересные экспонаты, связанные с древней историей города.
Чем еще привлекает Болгария туристов?
Мы уже подробно рассказывали о отдыхе в Болгарии, а именно чем он может заинтересовать туристов. Страна предлагает идеальное сочетание пляжей без толп, богатой культуры и вкусной кухни.
Столица София очаровывает всех путешественников архитектурой и улочками, а поблизости расположен знаменитый монастырь Рила. А Солнечный берег – это самое известное прибрежное место Болгарии, участок золотого песка длиной более восьми километров, окружена многочисленными курортами, ресторанами и развлекательными заведениями
Частые вопросы
