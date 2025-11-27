Не делайте этого, чтобы не попасть в беду: 5 "нет" для безопасного соло-путешествия

Украинский тревел-блогер поделилась своими пятью "нет" во время соло-путешествия, которых она постоянно придерживается. Что это за советы – читайте в нашей статье.

Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на страницу тревел-блогера juli_berk.

Смотрите также Как избежать эффекта "зомби после перелета" и насладиться путешествием на полную

Какие правила следует знать во время соло-путешествия?

Известная украинская тревел-блогер Юлия Беркута поделилась своими пятью "нет" во время соло-путешествий, которых она всегда придерживается.

1. Нет транслированию геопозиции в реальном времени

Публикация точного места пребывания во время путешествий может создать риски для безопасности. Значительно безопаснее делиться контентом уже после того, как место будет покинуто. Это помогает избежать нежелательного внимания или слежки.

В Reddit пользователи поделились и своим опытом по поводу сталкерства во время путешествия. Если кажется, что вас преследуют, сделайте резкий поворот в неожиданную сторону, зайдите в магазин, кафе, аптеку или отель. Публичные места с людьми и камерами – лучший вариант.

Обязательные "нет" во время соло-путешествия / инстаграм juli_berk

2. Нет алкоголю с незнакомцами

Употребление алкоголя со случайными людьми может привести к уязвимым ситуациям. Незнакомцы могут иметь неожиданные намерения, и потеря контроля только повышает потенциальные риски. Поэтому стоит быть максимально осторожной с напитками и компанией.

3. Нет рискованным ночевкам

Подозрительные или слишком дешевые места для ночлега могут быть опасными. Лучше выбирать жилье с хорошими отзывами, понятными условиями и проверенной репутацией. Безопасное место для сна – это одна из основ комфортного соло-путешествия.

Смотрите также "Хотела бы знать раньше": факты о самостоятельных путешествиях, которые сэкономят время, нервы и деньги

4. Нет игнорированию интуиции

Если появляется ощущение тревоги или дискомфорта, стоит к нему прислушаться. Интуиция часто подсказывает, когда ситуация или люди вокруг могут быть опасными. Лучше изменить маршрут или решение, чем рисковать.

5. Нет убеждению "я все сама"

Самостоятельность важна, но иногда правильнее обратиться за помощью. Местные службы, полиция или персонал отеля могут решить ситуацию быстрее и безопаснее. Принятие помощи - это не слабость, а забота о собственной безопасности.

Какие еще советы стоит знать туристам?