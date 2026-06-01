Эти масштабы впечатляют: где в Румынии увидеть подземный соляной город

Представьте место, где под землей скрывается целый город с озерами, аттракционами и огромными залами, а еще несколько веков назад там добывали соль, которая была настоящим сокровищем региона. Такая локация существует в Румынии и она привлекает туристов со всего мира.

Соляная шахта Турда – это уникальное место в самом сердце Трансильвании, которое часто называют настоящим "подземным миром". Она расположена в Румынии и считается одной из самых известных туристических аттракций страны, сочетая природную красоту, историю и необычное пространство для отдыха.

Чем уникальна соляная шахта Турда?

Считается, что добыча соли здесь могла начаться еще во времена Римской империи, когда эта территория была известна как Потаисса. Однако более достоверные упоминания о шахте датируются 6 – 8 веками. Уже в 1271 году документы прямо фиксируют существование соляного рудника в Турде, который имел стратегическое значение для региона, рассказывает Salina Turda.

В средневековье шахта была важным источником соли для всей Трансильвании. Добыча считалась престижным и хорошо организованным делом, а работники получали не только зарплату, но и дополнительные вознаграждения: от вина и хлеба до праздничных подарков. Сегодня соляная шахта Турда превратилась в туристическую локацию мирового уровня. Ее уникальные подземные пространства поражают масштабами и атмосферой, а сам объект входит в престижные туристические рейтинги и упоминается в известных международных путеводителях.

Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть гигантские соляные залы, подземные озера и почувствовать особую атмосферу "города под землей". Кроме самой шахты, город Турда и его окрестности предлагают много исторических и природных достопримечательностей: от римских руин до живописных ущелий и старинных храмов.

Соляная шахта Турда / фото TripAdvisor

Экскурсии в соляную шахту Турда: какие цены?

Как рассказывает Get Your Guide, чаще всего туры сочетают посещение шахты с другими достопримечательностями Трансильвании: замками, ущельями и старинными городами. Среди самых популярных вариантов – это однодневные поездки из Клуж-Напоки. Такие туры обычно включают посещение Соляной шахты Турда, замка Корвин и города Альба-Юлия. Стоимость подобных экскурсий стартует примерно от 6 350 гривен за поездку продолжительностью около 11 часов в составе небольшой группы.

Другой популярный формат – это путешествия на целый день с посещением не только шахты, но и природных локаций, таких как ущелья и традиционные села Трансильвании. Цены на такие туры начинаются примерно от 5 793 гривен за день. Есть и более короткие варианты: около 5 часов, которые сосредоточены преимущественно на самой шахте и ее истории. Стоимость таких экскурсий стартует примерно от 3 735 гривен.

Для туристов из Брашова доступны комбинированные туры в Соляную шахту Турда и города Сигишоара, где цены обычно начинаются от 7 100 гривен. Также существуют частные автомобильные туры с Орадеи, где стоимость может достигать примерно 26 000 гривен за группу до трех человек, в зависимости от маршрута и условий.