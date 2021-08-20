Уникальные фрески и таинственная библиотека Ярослава Мудрого: что следует знать о Софие Киевской

20 августа 2021 , 09:18
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Источник:

24 канал

София Киевская – национальный историко-архитектурный заповедник, который входит в Мировое Наследие ЮНЕСКО. Софиевский собор является визитной карточкой столицы. Знакомство туристов с культурой Украины начинается с Софии Киевской, ведь посетив это огромное сооружение гости и жители столицы могут прикоснуться к истории предков, насладиться мощной красотой и роскошью заповедника.

В этой статье мы познакомим с историей Софийского собора и достопримечательностями заповедника.

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Краткое описание

София Киевская является одним из немногих уцелевших зданий времен Киевской Руси, которое находится в самом центре столицы Украины. Этот собор имеет несколько названий: "Святая София Киевская", "Софийский собор", "Софиевский собор", "Собор святой Софии – Премудрости Божией", "Софийский музей", "Национальный заповедник София Киевская".

Название храма происходит от имени "София", что переводится с греческого как мудрость. Собор был главной христианской святыней Восточной Европы и историческим центром Киевской митрополии. В нем проводились посадки на киевский престол князей, собиралось вече, принимались иностранные послы.

Мозаики и фрески Софии Киевской / Фото st-sophia

Сегодня Софийский собор знаменит своими уникальными фресками (более 3000 квадратных метров) и мозаиками (на площади в 260 квадратных метров) XI века. Храм имеет следующие размеры:

  • длина – 41,7 метра,
  • ширина – 54,6 метра,
  • высота до зенита главного купола – 28,6 метра.

Грандиозные размеры, интерьер и усложненная структура – средневековая модель Вселенной, а вид снаружи воспроизводит образ Небесного Иерусалима. Стены выложены из природного камня – розового кварцита и гранита. Храм имеет пирамидальный ступенчатый силуэт: 12 куполов окружают центральный большой купол, а с 3-х сторон прилегают 2 открытые галереи (одноярусная внешняя и двухъярусная внутренняя), 5 нав на востоке завершены апсидами.

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Оформление Софийского собора гармонировало с архитектурой. Главный алтарь и центральный купол храма украшены неповторимыми мозаиками, ниши на фасадах и столбы галерей фресками. На колокольне собора изображены сцены игр, проводимых в честь высокочтимой княгини Ольги в Константинополе, организованные императором Порфирогенетом. Также на фресках изображены: музыки, мимы, танцоры, гонки колесниц, жонглеры. Фрески, выполненные в XVIII XІX веках, посвящены религиозной теме. На некоторых фресках в храме можно увидеть не только портреты князя Ярослава, но и его семьи.

История Софийского собора

Строительство Софийского собора началось во времена расцвета Киевской Руси. Не существует единого мнения по вопросу, кто начал строительство храма. По одной версии начал строительство Владимир I Святославич, по второй – собор построил в 1020 – 1037 годах его сын Ярослав Мудрый. В "Новгородской первой летописи" говорится, что в 1017 году София Киевская была заложена Ярославом Мудрым, но в "Повести временных лет" рассказывается о начале строительства храма Ярославом Мудрым в 1037 году. Собор начали строить на месте победы киевлян над печенегами в 1036 году. Предполагается, что сооружение Софии Киевской строили греки из Константинополя (в здании видно традиции византийского зодчества).

За время своего существования этот памятник претерпел несколько разрушительных нападений, грабежей, перестроек и ремонтов. Большой вред храму нанес в 1169 году князь Суздальский А. Боголюбский во время нападения на Киев. Затем в 1180 году произошел крупный пожар. После захвата Киева в 1240 году ханом Батыем много сооружений было разрушено, Софийский собор был разграблен.

В течение двух веков (XIV – XV) киевляне вели борьбу с польскими и литовскими феодалами. Опустошали город своими грабительскими набегами крымские татары. В XVI веке захваченный униатами Софийский собор пришел в упадок.

В XVII веке (30 – 40-е годы) был основан мужской монастырь митрополитом Петром Могилой. Деревянные постройки монастыря были уничтожены во время большого пожара в 1697 году. Лишь в XVII XVIII веках началось каменное строительство. Большой вклад внес в восстановление храма гетман Иван Мазепа.

Cофийский собор / Фото kyiv.ridna

Строительство закончилось в 1767 году. За это время были построены: колокольня, трапезная, пекарня, ворота Заборовского (западные ворота), домик митрополита, въездная башня (южная), стена монастыря, братский корпус и бурса. После восстановления собора во внешнем виде можно увидеть стиль украинской барочной архитектуры. Кроме того, частичные перестройки были проведены в XIX веке.

Где-то в 30-е годы XX века советской властью было принято решение о разрушении собора. Но вмешалась Франция, которая помнила, что женой французского короля Генриха Первого была дочь Ярослава Мудрого – Анна. Поэтому советская власть, опасаясь международного скандала, приняла решение создать Софийский музей-заповедник.

Софиевский заповедник

Созданный в 1934 году Софиевский заповедник, уже был открыт в мае 1935 для посетителей. С 1994 года имеет статус Национального.

Киевский Софийский заповедник включает:

  • Софиевский собор – самая главная христианская святыня всей Восточной Европы, главный храм Украины. В 2016 году (21 февраля) возобновились богослужения, которые не проводились более восьми десятилетий.
  • Колокольня украинский национальный символ и символ столицы. Построена в 1699 1706 годах в стиле казацкого (украинского) барокко. Ее высота 76 метров, в ней хранится колокол, отлитый в 1705 году по заказу и средствам Ивана Мазепы. Его вес 13 тонн, а высота 1,25 метра.
  • Ворота Заборовского яркий образец украинского барокко, построены в 1746 году. Это западный парадный въезд от Золотых ворот до резиденции митрополитов.
  • Дом митрополита бывшая резиденция митрополитов киевских, сейчас входит в музейное заведения. Является памятником дворцовой архитектуры XVIII века.
  • Библиотеку Ярослава Мудрого. Впервые о ней упоминается в 1037 году, как о первой библиотеке Киевской Руси. Книгами занимались монахи. Во время вражеских набегов они прятали ценные вещи в подземных ходах. Место тайника было строжайшим секретом, который умер вместе с монахами. Поэтому о том, где находится первая библиотека, существует много версий.
  • Малую или Теплую Софию трапезная церковь монастыря. Строилась с 1722 по 1730 год. Сначала здесь была расположена церковь Воскрешения Лазаря. Затем ее перестроили (1822 год) на церковь Рождества Христова (зимнюю). Для богослужения храм был закрыт с 1929 года по 2016 год.
  • Хлебню построена в 1722 1730 годах как пекарня Софиевского монастыря. Позже была перестроена под управление епархией консисторию. Сейчас это выставочные залы.
  • Въездную башню на юге въезд на территорию Софиевского монастыря со стороны Владимирской улицы. Была построена гетманом Мазепой. Шпиль украшала фигура Архангела Михаила в виде флюгера.
  • Братский корпус, где располагались монашеские кельи Софийского монастыря. Позже был перестроен в хозяйственные помещения и конюшни.
  • Семинарию (бурса) дом строился как монастырские кельи, где жили монахи. За время митрополита киевского Болховитинова использовался как митрополичьи покои. Позже, после закрытия монастыря, в кельях разместили бурсу духовную школу, которая просуществовала до 1917 года.

Интересные факты

  1. Софийский собор – самое старое здание Киева.
  2. Там была создана первая библиотека в Киевской Руси, которая до сих пор не найдена.
  3. На стенах собора есть светские надписи, например "Козьма вор, потому что украл мясо".
  4. На росписях Софии Киевской можно увидеть изображения животных: медведя, гепарда, вепря, зайца, собаки и другие.
  5. В советское время Царские ворота были переплавлены. Однако были сохранены 11 элементов и рисунки, по которым ворота были восстановлены в 2008 году. На это ушло 104 килограмм серебра.
  6. М. Врубель восстанавливал медальон купола собора.
  7. В Некрополе Софийского собора находятся саркофаги: Владимира Мономаха, Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославича и других выдающихся мужей.
  8. В состав Национального музея-заповедника кроме Софийского храма входят: Судакская крепость, Кирилловская и Андреевская церкви, Золотые ворота в Киеве.
  9. Мозаики собора имеют 177 цветовых оттенков.
  10. Строили храм византийские мастера по образцу Константинопольского Софийского собора.
  11. Первоначальный вид собора изображено на двугривневой купюре.
  12. Собор 37 лет (1596 – 1633) был униатским.
  13. В нем сохранено наибольшее количество оригинальных мозаик и фресок.
  14. На стенах храма сохранилось большое количество граффити как бытового, так и религиозного характера.
  15. Самая известная мозаика – Оранта. Изображение Богоматери имеет почти 6 метров и выложенное из 2 миллионов цветной смальты.

Надеемся, что из этой статьи вы узнали об истории национального музея-заповедника Софии Киевской. О главном соборе Украины много написано книг, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать.

 

Автор: Ірина Чорнобривець