Легендарный Собор Саграда Фамилия в Испании "заговорил" на украинском

Саграда Фамилия – один из главных символов Барселоны и, пожалуй, наиболее посещаемая локация в городе. Теперь и для украинских туристов это место стало доступным – здесь появился украиноязычный аудиогид.

Его запустили по инициативе супруги Президента Украины Елены Зеленской. Он стал 30-м в сети аудиогидов по всему миру.

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Запустить украиноязычный гид в легендарном Храме Святого Семейства удалось благодаря сотрудничеству посла Украины в Королевстве Испания Сергея Погорельцева с директором музея Шавьером Мартинесом.

Очень символично, что проект приурочен именно к 30-летию Независимости Украины, и мы запускаем 30-й аудиогид в очень особенном месте. Украинский будет звучать в историческом и культовом музее – "Соборе Саграда Фамилия", первый камень в фундамент которого был заложен еще в 1882 году,

– рассказала Елена Зеленская.

По ее словам, для распространения украинского языка в мире присутствие в учреждение такого масштаба – это важнейший шаг.

В пресс-службе отметили, что работа над украиноязычным аудиогидом продолжалась с февраля 2021 года в рамках проекта культурной дипломатии, которым занимается первая леди Украины. Цель этого проекта – популяризация и расширение использования украинского языка за рубежом.

Ранее в его пределах были запущены украиноязычные аудиогиды в Северной Македонии, Великобритании, Кении, Греции и других странах мира.

В легендарном Соборе Саграда Фамилия запустили украиноязычный гид: смотрите видео



Музей Собор Саграда Фамилия известен тем, что сначала его строительством занимался архитектор Франсиско дель Вильяр, который год спустя покинул проект, а руководство взял Антонио Гауди. Последний проработал над созданием собора 40 лет своей жизни.

Сейчас он находится на финальной стадии строительства. Завершить планируют в 2026 году.