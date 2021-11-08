Словения усилила карантинные ограничения: что изменилось

Словенское правительство ужесточает карантинные ограничения. Такое решение связано с ростом случаев коронавируса.

Новые правила вступили в силу сегодня, 8 ноября. Соответствующие обновления опубликовали на сайте государственной администрации Словении.

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Словения усилила карантинные ограничения

Так, с 8 ноября страна перестала признавать тканевые маски – разрешаются только медицинские маски и респираторы класса защиты FFP2.

Все общественные мероприятия и торжества временно запрещены. Разрешаются собрания только членов семьи или одного домохозяйства.

В то же время религиозные собрания разрешается проводить, если участники имеют документ PCT (preboleli, cepljeni, testirani – переболели, привиты, тестированы), соблюдают масочный режим и дистанцию ​​1,5 метра.

Такое же условие, социальная дистанция, касается посетителей культурно-спортивных мероприятий в помещении, а заполняемость залов и трибун не должна превышать 50%.

Деятельность заведений общественного питания с дискотекой или развлекательной программой – запрещена. При этом рестораны, бары и кафе смогут работать только с 5 утра до 22 часов вечера, и обслуживать только посетителей за столиками.

Неизменным для граждан Словении осталось правило посещения общественных мест – требуется документ PCT, в котором должна содержаться информация о полной вакцинации, отрицательный результат теста на коронавирус или справка о выздоровлении, что не превышает срок шести месяцев. Однако с сегодняшнего дня это касается не только взрослых, но и подростков с 12 лет.

Кроме того, с 15 ноября учащиеся и студенты должны трижды в неделю проходить быстрые тесты на антигены в школах – они будут финансироваться из бюджета.

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