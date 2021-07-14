В Словении обновили правила въезда для туристов из всех списков стран: что нужно знать украинцам

Правительство Словении обновило условия въезда. Теперь путешественники со всего мира, в том числе из красных и оранжевых зон, могут попасть на отдых в эту балканскую страну.

Условия следующие: турист должен пройти полный курс прививок или предоставить результаты ПЦР-теста или справку о выздоровлении от коронавируса.

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Условия въезда для Украинской

В Словении отменили обязательный 14-дневный карантин для всех туристов.

Любой, у кого есть Европейский цифровой сертификат или цифровой сертификат COVID из третьей страны, сможет въехать в страну, не проходя карантин,

– говорится в заявлении правительства.

Путешественники из стран, значительно пострадавших от COVID и его новых штаммов, занесенные в красный перечень. Украина входит в список оранжевых стран. Для въезда необходимо предоставить один из документов: