В Словении обновили правила въезда для туристов из всех списков стран: что нужно знать украинцам
Источник:Schengen visa info
Правительство Словении обновило условия въезда. Теперь путешественники со всего мира, в том числе из красных и оранжевых зон, могут попасть на отдых в эту балканскую страну.
Условия следующие: турист должен пройти полный курс прививок или предоставить результаты ПЦР-теста или справку о выздоровлении от коронавируса.
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Условия въезда для Украинской
В Словении отменили обязательный 14-дневный карантин для всех туристов.
Любой, у кого есть Европейский цифровой сертификат или цифровой сертификат COVID из третьей страны, сможет въехать в страну, не проходя карантин,
– говорится в заявлении правительства.
Путешественники из стран, значительно пострадавших от COVID и его новых штаммов, занесенные в красный перечень. Украина входит в список оранжевых стран. Для въезда необходимо предоставить один из документов:
- про полный курс вакцинации;
- отрицательный ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до пересечения границы;
- экспресс-тест, сделанный не более чем за 48 часов до путешествия;
- справку о выздоровлении от COVID-19 (документ должен быть на английском языке).