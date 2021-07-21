Словакия открыла свои границы для украинцев: что нужно знать туристам

Словацька Республіка дозволила українським туристам в'їжджати на територію країни. Це стосується, як вакцинованих громадян, так і тих, що не отримали щеплення від COVID-19.

Однако последних по прибытии ждет карантин. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией, – отметил он.

Условия въезда

С недавнего времени для въезда на территорию Словакии граждане обязаны зарегистрироваться по ссылке: https://korona.gov.sk/ehranica, подтвердить регистрацию на границе, а также быть готовыми подтвердить регистрацию во время пребывания на территории страны.

Авиатурист должен заполнить форму по ссылке: https://www.mindop.sk/covid/. По прибытии из определенных стран, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Это требование не касается детей в возрасте до 12 лет и лиц, пересекающих территорию Словакии транзитом.

Регистрация обязательна при каждом въезда, кроме:

полностью привитых лиц (регистрация действительна 6 месяцев);

лиц, получивших первую дозу любой вакцины (регистрация действует до 09.08.2021)

лиц в возрасте от 12 до 18 лет (регистрация действует до 09.08.2021)

лиц, путешествующих с целью прохождения диагностики или лечения (регистрация действующая 1 неделю).

Все невакцинированные лица, прибывающие в страну, должны пойти на 14-дневную самоизоляцию. Срок можно сократить, получив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем на 5-й день.