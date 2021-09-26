След Греции, культ Ататюрка и Эгейское море: чего следует ждать от поездки в Бодрум

Когда едешь на юг Турции, то ожидаешь увидеть просторные пляжи Средиземноморья, пышные леса в горах, которые еще совсем недавно пострадали от пожаров, и большое количество рынков с разным товаром. Впрочем, Бодрум показался совсем не таким – город, построенный на месте величественного Галикарнаса, смело демонстрирует, какой может быть европейская Турция.

Немного истории

Город Бодрум, принадлежащий к провинции Мугла, расположен на севере залива Гёкова на берегу Эгейского моря. Когда-то на месте Бодрума процветал богатый город Галикарнас, руины которого до сих пор приковывают внимание туристов, приезжающих на курорт. Его основали еще в 1150 году до н.э. греки-дорийцы. На протяжении веков им владели различные племена, однако в 12 веке нашей эры Галикарнас был полностью разрушен из-за мощного землетрясения. В руины также навсегда превратился знаменитый Галикарнасский мавзолей (построенный в IV веке до н.э.), который считался одним из семи чудес света.

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Первые очертания Бодрума начались появляться лишь в начале XV века, когда возникло греческое рыбацкое селение. Официально свой отсчет город ведет с 1402 года, когда родосские рыцари-госпитальеры заложили здесь замок Святого Петра. Он до сих пор является главной визитной карточкой города, его регулярно реставрируют и ухаживают за территорией. В разное время городом владела Османская империя, Греция и Италия. С 1923 года Бодрум стал частью независимой Турции.



Западная часть Бодрума / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Сейчас постоянное население Бодрума – около 35 тысяч жителей. Что касается туристов, то ежегодно в Бодрум приезжает более одного миллиона туристов, сообщает Future World Blogger.

Как попасть в Бодрум

Ввиду пандемии коронавируса Турция, как и многие другие средиземноморские страны, была закрыта для украинцев. Уже с 1 июня 2021 года правительство страны ввело новые правила въезда для временного пребывания в ней. Чтобы отправиться туда на отдых, вам необходимо иметь один из следующих документов, сообщают в TripAdvisor:

Документ о вакцинации от COVID-19, сделанный не ранее, чем за 14 дней до приезда в страну (Турция признает вакцины, утвержденные ВОЗ, а также те, которые используются в Украине на национальном уровне);

сделанный не ранее, чем за 14 дней до приезда в страну (Турция признает вакцины, утвержденные ВОЗ, а также те, которые используются в Украине на национальном уровне); Документ о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6-ти месяцев;

в течение последних 6-ти месяцев; Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда;

сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда; Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.

дети до 6 лет освобождаются от этих обязательств, а также документы могут не предоставлять те люди, которые находятся в Турции транзитом.

Если вы едете в заморскую страну самостоятельно (взяли билеты на самолет или пересекаете границу по суше или морскому пути), то обязательно заполните электронную форму на сайте Министерства здравоохранения Турции. Ее нужно заполнить за 72 часа до прибытия в Турцию. Когда она будет готова, обязательно распечатайте ее или сохраните изображение на смартфон, чтобы показать представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Если вы летите благодаря услугам туристического агентства, то эти документы изготовит ваш менеджер (но убедитесь, что они вам их сделают).



Убедитесь, что у вас есть все документы для поездки в Турцию / Фото 24 канала, Ульяна Журба

По собственному опыту скажу, что эти документы обязательно проверяют вместе с вашим загранпаспортом. Поэтому не пренебрегайте этим требованием, поскольку вас могут не пустить на рейс. Также HES-код, размещенный в правом верхнем углу документа, может проверить полиция на улицах того же Бодрума.

Сейчас правительство Турции также требует наличия страхового полиса на COVID-19, который вы также можете приобрести онлайн у туроператора во время приобретения авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции после прибытия.

Билеты на самолет

Самым быстрым средством передвижения в современных условиях все же является самолет. Если вы приобрели путевки у туроператора, то билеты на самолет приобретут за вас ваши менеджеры. Время перелета в одну сторону длится около 2-2,5 часов.

Цены на билеты в Бодрум из Киева стартуют от 1800 гривен в одну сторону.

стартуют от 1800 гривен в одну сторону. Цены на билеты из Львова стартуют от 2700 гривен тоже в одну сторону.

Также можно отправиться самолетом из Одессы, Харькова, Николаева, Запорожья и Днепра.

Не забывайте перед полетом узнать условия перевозки, поскольку важно правильно рассчитать ваш багаж, чтобы не переплачивать за несколько лишних килограммов груза.

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Первые впечатления от Бодрума

По прилету в Бодрум создается только положительное впечатление – вас встречают невероятные горы Турции, между которыми спрятался небольшой аэродром Милас-Бодрум, который расположен в 33 километрах к северу от города Бодрум. Что касается рейсов из Стамбула, то они сюда прибывают ежедневно. Удобнее всего будет взять такси из аэропорта, так как транспорт там ездит редко, особенно в утреннее или позднее время. Если же вы прилетаете от туроператора, то вам обязательно обеспечат трансфер до вашего отеля.



Аэропорт Милас-Бодрум в 7 утра / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Пока вы будете перемещаться по полуострову, перед вам будут появляться невероятные пейзажи: острые скалы, невероятной прозрачности и бирюзового цвета Эгейское море, роскошные курорты на побережьях и небольшие (в основном до трех-четырех этажей) белые дома с синим обрамлением окон, в которых проживают местные, пышные леса и невероятные розовые кусты, которые можно встретить только в Турции и Бразилии.

Город расположен на больших холмах, где дома "выросли" словно друг на друге. Впрочем, не складывается никакого хаотичного впечатления, поскольку все гармонично сочетается и "вписывается" в общий рельеф города.



Склоны Бодрума во всей их красе / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Первое, что замечаешь, проезжая из аэропорта в город, – это тысячи красных государственных флагов. Они здесь всюду: на каждом магазине, столбе, на исторических памятниках, посреди улиц на натянутых канатах. Создается впечатление, что турки до сих пор не могут поверить в то, что почти сто лет назад они обрели независимость.

Государственные флаги Турции в Бодруме / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Глазами рядового туриста

Ода Ататюрку

Кроме флагов, туристы не могут не обратить внимание на размещение портретов еще одного мужчины. Это Мустафа Кемаль Ататюрк – если обращаться к "Википедии", то это выдающийся государственный и политический деятель Турции, который стал первым президентом Турции. В свое время это был лидер Турецкой войны за независимость против разделения бывшей Османской империи после Первой мировой войны.



Мустафа Кемаль Ататюрк на фотовыставке в Бодруме / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Взойдя на пост президента, Ататюрк провел ряд революционных реформ для Турции: создал республиканское государство, ликвидировал султанат и халифат, реформировал одежду, предоставил избирательные права женщинам, сделал образование более светским, принял новый уголовный и гражданский кодексы, латинизировал алфавит, отделил религию от государства и принял много других важнейших решений. За это турки до сих пор отдают ему дань уважения, повсюду размещая его памятники, фотографии, рисуют граффити и продают сувениры. Несмотря на его жестокие диктаторские действия в отношении курдского народа, турки считают его национальным героем и создали даже культ вокруг него.



Флаг с изображением Ататюрка на витрине одного из магазинов / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Местный транспорт

Еще одной изюминкой Бодрума и Турции в целом туристы и местные считают желтые такси. Если в США к ним уже давно привыкли, то в Турции такие автомобили особенно выделяются на фоне белоснежных домов, голубого моря и зеленой растительности. Средняя цена на поездку в такси по городу – 50 лир.

Также туристы часто пользуются другим видом транспорта – водным такси, с помощью которого можно легко добраться по набережной города до нужного вам курорта, если он находится на набережной. Это такой себе маленький пароход, где может поместиться до 15 человек. Цена на такси с одного человека – 15 лир. Достаточно дешево и удобно, поскольку такая поездка не только радует глаз, но и очень быстрая – 10 минут – и вы можете быть в нужном вам месте (то есть отеле).

Что касается других видов транспорта, то невозможно не заметить то, что здесь немало людей передвигаются на скутерах и автомобилях в основном белого цвета (вероятно, чтобы такой цвет принимал меньше солнечного света в жаркое время, чем черный или любой другой темный цвет автомобиля).

Желтые такси, скутеры, белые автомобили и водное такси в Бодруме / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Замок святого Петра

Или, как его еще называют местные, замок Бодрум, уже давно ставший украшением и визитной карточкой города. Средневековая крепость удобно расположилась в центре города возле набережной Эгейского моря и морского порта. Строительство замка началось греками еще в 1402 году и продолжалось более 30 лет. Известно, что в качестве материала для стен были взяты блоки из зеленых вулканических камней и колонны и камни из руин гробницы Мавсола. Отличительной особенностью фортификационного сооружения является то, что внутренняя территория замка была и до сих пор является разделенной по языковому признаку. То есть каждая из башен замка называется в честь страны, которая когда-то занималась финансированием строительства: английская, немецкая, французская, итальянская и испанская башни – каждая из них имеет свои отличительные архитектурные особенности и историю.

Замок святого Петра внутри / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Кроме этих башен есть еще одна под названием Лиман или Портовая башня, которая служит главным входом в замок. Также сообщают еще об одном потайном тоннеле, построенном с целью экстренной эвакуации, которыйсоединяет замок и древний амфитеатр Бодрума. Впрочем, нам его не приходилось видеть. Кроме этого, на территории замка действует Музей подводной археологии, который поражает своими находками с мест раскопок и затонувших кораблей в окрестностях.

Музей подводной археологии в стенах замка / Фото 24 канала, Ульяна Журба

– 90 лир со взрослого. Если вы хотите, чтобы историю замка рассказывал вам персональный экскурсовод или аудиогид – цена будет значительно больше.

От себя стоит добавить, что замок отличается от других, в которых приходилось побывать за границей или в Украине. В каждой из башен – комфортная температура для пребывания, поскольку есть кондиционеры, что также положительно отражается на сохранении экспонатов в них. Все труднодоступные для обзора зоны аккуратно ограждены стильными серыми заборами, а туалеты и другие зоны отдыха не выделяются на фоне средневековых стен, поскольку все – серого цвета. Также на территории замка живут несколько фазанов и голубей, которые не используются в туристических целях или же как контактный зоопарк.

Также невозможно не оценить то, какой вид открывается с самых высоких крепостей замка – там вы сможете сполна насладиться водами Эгейского моря, или же городом и его горами.

Мавзолей в Галикарнасе

Еще одно историческое наследие, которым очень гордятся в Бодруме, это первое величественное захоронение на территории современной Турции. Оно датируется IV веком до нашей эры и раньше было похоже на замок с большим колоннами, а теперь от него остались одни руины. В свое время мавзолей правителя Карии – Мавсола – был одним из семи чудес света. На территории захоронения туристы смогут увидеть лестницы и погребальные усыпальницы, которые остались в идеальном состоянии, а также части мраморных колонн и фрагменты стен.

Мавзолей в Галикарнасе когда-то и сейчас / Фото из сети​

Амфитеатр

Какой же старинный город Средиземноморского региона может обойтись без величественного амфитеатра? В Бодруме он также является одной из визитных карточек города и расположен в северной части города. Арену возвели в IV веке до нашей эры. Его постоянно реконструируют и поддерживают в почти идеальном состоянии, поэтому она сохранила всю неповторимость и до сих пор может принимать концерты и театральные представления.



Амфитеатр в Бодруме / Фото Trip my dream

Старинные мельницы

История ветряных мельниц не столь величественна, как у предыдущих сооружений, впрочем, именно оттуда открываются невероятные пейзажи на разные части Бодрума. Мельницам около 300 лет и, к сожалению, местные не слишком позаботились о том, чтобы сохранить их вид. Полуразрушенные постройки навеют даже мрачность, впрочем, если вы будете неподалеку от них, обязательно посетите это место.



Ветряные мельницы в Бодруме / Фото Trip my dream

Морской порт

Отдельного восхищения заслуживает морской порт и набережная Милта, которая сияет огнями вечером и очаровывает "калифорнийским вайбом" днем. Сотни высоких пальм, тысячи яхт, катеров, кораблей и других морских судов с государственными флагами радуют и восхищают взгляд. Многие из них – это частные суда, но некоторые из них можно арендовать за разную плату и провести там как несколько дней, так и один вечер. На некоторых из них можно было увидеть очаровательные столики, за которыми, наверное, состоится одна из ваших лучших трапез в открытом море.

Морской порт Бодрума / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Прогулки в море

Учитывая доступный и развитый морской транспорт в Бодруме, у вас также будет возможность отплыть от берегов города на любой другой остров. Ведь поплавать в бухтах с бирюзовой водой у скалистых побережий, пожалуй, стоит попробовать каждому в жизни. Отметим, что неподалеку от Бодрума расположены острова Ич, Караада и греческий остров Кос, на которые регулярно направляются экскурсионные суда.

Морские бухты у островов недалеко от Бодрума / Фото 24 канала, Ульяна Журба

В итоге хочется отметить, что в любом городе, где вы проводите отпуск, можно найти нечто, что вы запомните. Но Бодрум – это место, которое попадает в самое сердце. Здесь прекрасно сочетается европейская культура, историческое наследие, традиции и местный колорит, и природа. В нем не чувствуется пропасти между местным населением и туристическими центрами. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на язык общения, ведь в городе отдыхают преимущественно европейцы и турки, поэтому здесь лучше всего владеют турецким языком, и изредка – английским. Но если вы хотите выпить вкусный кофе, что-то поесть или посетить музей – вы всегда найдете общий язык. Также обращайте внимание на сезон отпуска, ведь весной здесь еще может быть прохладное море, а летом – слишком жарко. Лучшей порой для отдыха в Бодруме считают весь сентябрь и первые недели октября.

Пусть ваша поездка удастся, и приятных вам впечатлений!