SkyUp возобновила продажу билетов на Занзибар: что посмотреть на танзанском острове

Остров Занзибар славится живописными пляжами. Отныне посетить их очень легко, ведь украинская авиакомпания SkyUp возобновляет полеты в Танзанию.

Купить билеты каждый желающий может уже сейчас, но минимум на 23 октября – именно на этот день запланирован первый рейс SkyUp. Полеты осуществляются из Киева в Танзанию на остров Занзибар.

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SkyUp возобновила полеты на Занзибар

Билеты на самолет доступны по цене от 290 долларов в одну сторону и от 604 долларов в обе стороны. Осенью перелеты будут осуществляться два раза в неделю (в среду и субботу), а уже с января планируется увеличить количество до 4 раз (добавят рейсы во вторник и пятницу).



Теперь посетить Занзибар очень легко / Фото Unsplash

Условия въезда в Танзанию:

гражданам Украины необходима виза, которую можно оформить онлайн или по прибытии за 50 долларов;

нужно предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до пересечения границы;

необходимо заполнить форму не более чем за 24 часа до пересечения границы. Полученный код нужно будет предъявить в аэропорту;

обязательным является и сдача быстрого теста на COVID-19 по прибытии, он стоит 25 долларов и оплачивается на месте.

Что посмотреть на Занзибаре

Пляж Нангви



Невероятный пляж Нангви / Фото Pickvisa

Считается одним из красивейших мест Занзибара. Он расположен на северо-востоке острова. Если вы ищете место, где голубая вода смешивается с теплым солнцем, песочными пляжами и невероятной природой, тогда вам точно сюда.

Лес Джозани



Единственный лес на Занзибаре / Фото Pickvisa

Уникальное место на танзанському острове – единственный лес. Кроме огромных деревьев и тропических зарослей, есть еще и удивительно живописное болото, которое появилось в результате притока воды в заливе Чвака.

Пляж Матемве



Пляж Матемве – прекрасное место для любителей дайвинга / Фото Pickvisa

Еще один невероятный пляж, но уже с рифами. Райское место для любителей дайвинга и людей, которые любят оставаться наедине с природой.

Дом чудес



Узнать историю Занзибара можно в Доме чудес / Фото Pickvisa

Не природой единой славится Занзибар. Если вам хочется узнать историю местных народов, их обычаи и быт, то направляйтесь в Дом чудес. Его легко найти, ведь это самое высокое здание в городе Стоун Таун.

Тюремный остров



Остров с тюрьмой и лагерем для людей со смертельным болезнями / Фото Pickvisa

Танзания, включая Занзибар, имеет темное прошлое. Узнать больше о нем можно на Тюремном острове. В разное время место использовалось для содержания рабов и в качестве изоляционного лагеря для людей со смертельными болезнями. Сегодня же среди старых развалин тюрьмы расположился заповедник для гигантских черепах.

Ресторан на воде



Этот ресторан на воде имеет лишь 12 столиков / Фото Pickvisa

Заведение The Rock расположено на скале посреди вод Индийского океана. В нем можно не только попробовать изысканные морепродукты, но и насладиться пейзажами. Совет: бронируйте столик заранее, ведь их всего 12 в ресторане, а желающих посетить это заведение – немало.