Не для слабонервных: этот подвесной мост над пропастью смогут пройти далеко не все

Если вы не боитесь высоты, есть одна локация в Европе, способная проверить это убеждение на прочность. Речь идет о подвесном мосте над пропастью на высоте аж в почти сотню метров.

Добавьте сюда еще неласковый ветер, который раскачивает конструкцию весом более 400 тонн. Это Sky Bridge 721 в Чехии, и по материалам dolnimorava.cz мы расскажем о нем подробнее.

В Чехии есть мост, от которого содрогнется даже опытный путешественник: чем он особенный?

Это место в Чехии считают безопасным аттракционом, но его параметры поражают. Речь о Sky Bridge 721, расположенном на горном курорте Дольни Морава в массиве Кралицкий Снежник у границы с Польшей.

Мост открыли 13 мая 2022 года, и он тогда побил рекорд португальского 516 Arouca, став самым длинным пешеходным подвесным мостом в мире. Строители говорили, что таких амбиций у них не было, однако даже название моста намекает на другое, ведь 721 – это как раз длина в метрах.

Sky Bridge 721 соединяет два горных хребта на высоте от 1110 до 1116 метров над уровнем моря, а висит в 95 метрах над землей. Конструкцию держат 6 главных канатов и 60 ветровых тросов разного диаметра. Пилоны в 11,4 метра высотой с каждой стороны вместе весят около 54 тонн.

Обратим внимание на самое интересное для туриста: ширина дорожки здесь – всего 1,2 метра, поэтому и движение по мосту есть только в одну сторону. Иными словами, возвращаться придется обходным пешеходным маршрутом через гору. И, как отмечает inzynieria.com, к начальной точке идти не менее интересно – потому что это образовательная тропа "Мост времени" с интерактивом.

И, конечно, мост закрывают, если ветер превышает 135 километров в час. Ну, но и при меньшей скорости мост очень заметно качается, что обеспечивает гостям большую дозу адреналина.

Как попасть на Sky Bridge 721 и сколько это стоит?

На вершину, где начинается мост, едет подъемник, но можно и пешком. Билет на сам переход по мосту стоит 440 чешских крон, то есть чуть меньше 1000 гривен. Но есть и билеты "за все" – это подъемник туда и обратно плюс мост, и то все обойдется уже вдвое дороже.

Обратите внимание, что онлайн-бронирование дает небольшую скидку, и в сезон оно необходимо. Ведь одновременно на мосту позволяют находиться только до 500 туристов, а очереди бывают немалые.

На Tripadvisor, правда, отзывы о посещении Sky Bridge 721 несколько смешанные, есть немного жалоб на сервис. Однако к самому сооружению и впечатлениям претензий нет – наоборот, их хвалят.

Уникальные пейзажи в сочетании с адреналином... И всем этим можно наслаждаться в чрезвычайной безопасности и с абсолютным удовольствием... Приятная идея провести день в полном контакте с природой,

– пишет, к примеру, пользователь Jonny78.

Кстати, рядом с мостом есть аттракцион Sky Walk, это спиральная обзорная тропа с панорамным видом на массив Орлицкие горы и Судеты. А еще есть 13-метровые качели над пропастью с двумя сиденьями – один из максимально адреналиновых аттракционов региона.

Какие еще интересные факты о других туристических магнитах Чехии стоит знать?

Карлов мост – старейший каменный мост Праги, возведенный между 1357 годом и началом XV века. Но мало кто знает, что под ним и городом в целом есть настоящие подземные галереи, средневековые тоннели, фундаменты и системы дренажа конструкции, которой уже более 600 лет.

Адршпаский скальный заповедник на северо-востоке Чехии – это лес башен из песчаника высотой до 90 метров, который съемочная группа Disney использовала для сцен фильма "Хроники Нарнии". А маршруты заповедника ведут к бирюзовому Скальному озеру и Большому водопаду.