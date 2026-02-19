Сколько стоит мечта: украинка назвала сумму, которую потратила в музее "Гарри Поттера" в Лондоне

Магия имеет свою цену – и иногда она измеряется не только эмоциями, но и вполне конкретными цифрами в банковском приложении. Поездка в Лондон для многих поклонников поттерианы невозможна без посещения знаменитого студийного тура, где снимали культовую сагу о мальчике, который выжил. Но сколько на самом деле стоит погружение в мир волшебства – от билетов до сувениров?

Посещение Warner Bros. Studio Tour London – это удовольствие не из дешевых. Но именно здесь можно увидеть павильоны знаменитой киностудии, в которых снимали фильмы о Гарри Поттере. То есть это не просто реквизиты – а реальные локации съемок. Украинка Надежда Макарова побывала в музее "Гарри Поттера" и рассказала, во сколько ей это обошлось.

Читайте также Никакой еды на улице и тишина в транспорте: что нужно знать туристам, которые едут в Японию

Сколько стоит поездка в студию "Гарри Поттера"?

Базовый билет в Warner Brathers Studio Tour стоит 59 фунтов стерлингов, то есть 3 470 гривен. Поскольку локация расположена в часе езды от Лондона, то лучше брать билет, который предусматривает трансфер. С вокзала Кингс-Кросс посетителей забирает тематический двухэтажный автобус, который и везет их непосредственно в студию. Стоит такой билет 119 фунтов стерлингов, что в эквиваленте – 7000 гривен.

Уже в самой студии украинка трижды едва не расплакалась, ведь здесь есть все: Большой зал, гостиная Грифиндора, платформа 9 и 3/4, дом Дурслей, банк Гринготс, аллея Диагон, много реквизитов и тому подобное. В середине работает большое кафе, где можно пообедать и выпить знаменитого пива. Кстати, оно безалкогольное. Также здесь есть магазины с эксклюзивным мерчем, который не продается в других магазинах Лондона. Самый большой расположен в конце студии.

В общем на билет с трансфером, сувениры, еду и напитки она потратила 13 392 гривен.

Обратите внимание! На сайте Warner Brathers Studio Tour можно выбрать билеты разной стоимости. Некоторые из них предлагают питание в Хогвартсе, сладости, эксклюзивный мерч, проживание в отеле и тому подобное. Цены варьируются от 58,50 фунтов до 250 фунтов. Все зависит от пакета, который выбирают посетители.

Украинка рассказала о ценах в Warner Brathers Studio Tour: видео

Какие еще места заинтересуют поклонников поттерианы?