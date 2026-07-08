Туристка из Украины рассказала, сколько она заплатила за отдых на острове Корфу этим летом

Корфу – самый зеленый остров Греции, расположенный в Ионическом море недалеко от берегов Албании. Он славится красивым Старым городом, входящим в список ЮНЕСКО, тысячами цветущих деревьев и атмосферными пляжами. Туристка из Украины рассказала, во сколько ей обошелся отдых на этом острове.

Анастасия Кривицкая подробно рассказала, как добиралась до Корфу и сколько в общей сложности потратила за весь отпуск. Она также поделилась, что больше всего оправдало свои деньги.

Сколько денег заплатила украинка за отпуск на Корфу?

Девушка летела на греческий остров из Польши. Билеты на самолет лоукостера Ryanair из Варшавы на Корфу и с Корфу во Вроцлав обошлись в 135 евро. В эту сумму также входила дополнительная ручная кладь. За поезда до польского Хелма, а затем из Перемышля в Украину она заплатила еще 110 евро. Электричка до Варшавы и обратно из Вроцлава стоила примерно 40 евро.

Во время путешествия Анастасия останавливалась в трех отелях. Ночь в Варшаве перед вылетом обошлась в 65 евро, а две ночи в городе Корфу – в 190 евро. Основным местом отдыха был поселок Палеокастрица в северо-западной части острова. Проживание здесь обошлось в 480 евро за 10 ночей.

В общей сложности на проживание ушло 735 евро, но это на двоих, поэтому Анастасия заплатила только половину – 367 евро.

На Корфу девушка арендовала автомобиль, чтобы посетить красивые отдаленные пляжи. Аренда на 2 дня и бензин обошлись в 160 евро. Еще 150 евро Анастасия заплатила за аренду лодки на 4 часа. Впечатления стоили каждой копейки – это был один из лучших расходов за всю поездку.

На продукты, рестораны, сувениры и другие мелочи у туристки ушло еще около 240 евро. Таким образом, в целом отдых на острове Корфу обошелся девушке в 1200 евро, что в эквиваленте составляет 61 тысячу гривен.

Украинка рассказала о стоимости отдыха на острове Корфу: видео

Что посмотреть на острове Корфу?

Ранее мы рассказывали о секретном месте с кристально чистой водой на острове Корфу. Речь идет о тихом рыбацком поселке Кассиопи на севере острова. Это спокойный курорт с двумя очень живописными пляжами. Здесь не так шумно, как в городе Корфу, поэтому его обожают путешественники, ищущие уединения.

Любители истории могут посетить руины византийского замка, расположенного на холме над поселком. А если хочется немного повеселиться, то идеальным местом станет набережная с тавернами и барами.