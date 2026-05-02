"Это была самая тупая идея": украинка показала реальные расходы и опыт путешествия из Одессы в Японию
Фудблогер Александра рассказала о своем маршруте из Одессы в Японию. Дорога проходила через Молдову и Варшаву с несколькими пересадками. Общие расходы в одну сторону составили около 32 000 гривен.
Если вы когда-то мечтали о путешествии в Японию, но не знали, во сколько оно вам обойдется, тогда эта статья точно для вас. Фудблогерка Александра поделилась своим маршрутом путешествия из Одессы и подробно рассказала, сколько стоила такая дорога.
Сколько стоит дорога из Одессы в Японию?
Путешествие началось с выезда из Одессы в Молдову, а именно в Кишиневский аэропорт. Поездка перевозчиком обошлась примерно в 1200 гривен с человека. Уже вечером путешественница была в Кишиневском аэропорту, где провела время в lounge-зоне.
Далее маршрут пролегал из Молдовы в Варшаву – билет стоил около 187 евро. По прибытии в Варшаву был еще один переезд в аэропорт Шопена, такси обошлось примерно в 1800 гривен. Там блогерша провела около 7 часов в ночном ожидании и фактически ночевала на лавочке.
Это была самая тупая идея – оставаться там на столько часов. У меня все затекло, не советую так делать,
– признается она.
А уже сам перелет в Токио и обратно стоил около 1200 долларов. Поэтому в целом дорога в одну сторону вышла примерно в 32 000 гривен.
Нужна ли виза в Японию для украинцев в 2026 году?
Как отмечает Visit Ukraine, украинцам в 2026 году виза в Японию обязательна. Между Украиной и Японией нет безвизового режима, поэтому въезд возможен только после предварительного оформления визы в консульстве или посольстве. Это правило действует для всех краткосрочных поездок, в частности: туризм, посещение друзей или родственников. деловые поездки и короткое обучение. Получить визу по прилету невозможно – без предварительного разрешения на въезд попасть в Японию не получится.
Как украинцам поехать в Японию в 2026 году?
Чтобы путешествовать в Японию, украинцам нужно заранее подготовить стандартный пакет документов и получить визу. Обычно необходимо: загранпаспорт, действительная японская виза, подтверждение проживания (бронирование отеля или приглашение), обратные билеты или маршрут путешествия, финансовые гарантии. После оформления визы въезд в Японию происходит на общих условиях для иностранных туристов.
Можно ли поехать в Японию без визы?
Нет. Для граждан Украины безвизового въезда в Японию нет, даже если это короткая туристическая поездка.
