1 курорт – 3 ценника: когда ехать в Буковель, чтобы не переплачивать за ski-pass

Катание на лыжах в Буковеле может обойтись дешевле, если заранее выбрать количество дней для отдыха. Курорт предлагает несколько видов ски-пассов со скидками, а их стоимость в значительной степени зависит от дат поездки.

Стоимость абонементов на подъемники в Буковеле меняется в зависимости от периода зимнего сезона. Курорт делит его на 3 части: низкий, высокий и новогодний сезоны.

Когда в Буковеле действуют самые низкие цены на ски-пассы?

Самые выгодные тарифы предусмотрены для низкого сезона. Он охватывает период с начала сезона до 18 декабря, а также время с 10 марта до его завершения. В этот период обычные ски-пассы стоят:

На дни подряд:

2 дня – 2 300 гривен (1 150 гривен в день);

3 дня – 3 350 гривен (1 117 гривен в день);

4 дня – 4 200 гривен (1 050 гривен в день);

5 дней – 5 200 гривен (1 040 гривен в день).

На выбор:

3 дня – 3 800 гривен (1 267 гривен в день);

5 дней – 5 750 гривен (1 150 гривен в день);

10 дней – 9 250 гривен (925 гривен в день).

Сколько стоят ски-пассы в высокий и новогодний сезоны?

В высокий сезон, который длится с 19 по 24 декабря и с 8 января по 9 марта, цены повышаются.

Обычные ски-пассы на несколько дней подряд стоят:

2 дня – 3 800 гривен (1 900 гривен в день);

3 дня – 5 500 гривен (1 833 гривны в день);

4 дня – 7 000 гривен (1 750 гривен в день);

5 дней – 8 550 гривен (1 710 гривен в день).

Абонементы на выбранное количество дней:

3 дня – 5 800 гривен (1 933 гривны в день);

5 дней – 9 550 гривен (1 910 гривен в день);

10 дней – 15 450 гривен (1 545 гривен в день).

Самым дорогим периодом остается новогодний сезон с 25 декабря по 7 января.

В это время обычные ски-пассы на несколько дней подряд стоят:

2 дня – 5 000 гривен (2 500 гривен в день);

3 дня – 7 150 гривен (2 383 гривны в день);

4 дня – 9 100 гривен (2 275 гривен в день);

5 дней – 11 050 гривен (2 210 гривен в день).

Абонементы на выбор:

3 дня – 8 150 гривен (2 717 гривен в день);

5 дней – 12 400 гривен (2 480 гривен в день);

10 дней – 20 050 гривен (2 005 гривен в день).

Поэтому туристам, планирующим лыжный отдых в Буковеле, стоит заранее выбирать даты поездки и сравнивать цены на ски-пассы, ведь стоимость катания зависит от периода сезона.