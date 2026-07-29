Куда поехать в Италии вместо Амальфи: живописные места, которые стоит увидеть

Амальфи уже давно считается одним из самых популярных направлений в Италии, однако в разгар сезона его узкие улочки переполнены туристами, а цены на отдых стремительно растут. Если вы мечтаете о живописных морских пейзажах и атмосфере настоящей Италии без толп туристов, стоит обратить внимание на менее известные, но не менее красивые места.

К счастью, в Италии хватает мест, которые могут стать прекрасной альтернативой Амальфи, пишет Travel Off Path.

Прибрежные городки, небольшие острова и старинные порты предлагают не менее впечатляющие пейзажи, чистые пляжи и вкусную местную кухню. При этом здесь часто спокойнее, а отдых может обойтись дешевле, чем на одном из самых известных курортов страны.

Чем привлекает Искья?

Остров Искья в Кампании идеально подходит для велнес-отдыха. Здесь более 100 термальных источников на компактном острове, красивые пляжи и Арагонский замок – величественная крепость V века до н. э. на скалистом острове, соединенная с городом Искья-Понте длинным каменным мостом.

Туристы часто мечтают увидеть Сант-Анджело – очаровательную пешеходную деревушку с яркими домами, узкими улочками и панорамным видом на море.

Среди самых дорогих вариантов отдыха на острове можно найти роскошные термальные отели, премиальные спа-процедуры и частные дегустации местных вулканических вин.

Впечатляющий остров Искья: смотрите видео

Почему стоит посетить Бриксен?

Спрятанный в самом сердце итальянского альпийского региона, Бриксен – это сказочный средневековый город в Южном Тироле, где дорогой отдых состоит из альпийских пейзажей, бутик-отелей, дегустаций в винодельнях и поездок в горы.

Именно сюда миланская элита приезжает отдыхать на выходных, поскольку природа здесь действительно впечатляющая и незабываемая.

Что стоит знать о Пантеллерии?

Остров расположен в 100 километрах к югу от Сицилии и всего в 70 километрах от побережья Африки, а его пейзажи больше напоминают Северную Африку, чем классическую Италию.

На этом острове находится дом Джорджо Армани, а среди звезд здесь когда-то отдыхали Мадонна и Наоми Кэмпбелл. Туристы на этом острове увидят черные лавовые скалы и вулканические кальдеры, невероятно красивые бирюзовые воды, белоснежные даммуси, а также местную сельскую архитектуру, что напоминает о периоде арабского правления.

Красивая Пантеллерия: смотрите видео

Почему особенна Ла-Маддалена?

Небольшой остров Ла-Маддалена на Сардинии подойдет тем, кто хочет увидеть впечатляющие яхты, бирюзовые воды и уютные пляжи.

Оказавшись на этом острове, путешественники мечтают увидеть крошечный остров Капрера, что входит в архипелаг Ла-Маддалена, ради нетронутой природы, впечатляющих пешеходных троп и райских пляжей, что они выглядят почти как карибские.

Эти места не могут похвастаться толпами туристов, но они невероятно красивы. Именно это делает их привлекательными для путешественников, которые хотят не просто "отдохнуть в Италии", а провести по-настоящему особенный отпуск, который запомнится надолго.