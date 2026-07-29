На щастя, в Італії не бракує місць, які можуть стати чудовою альтернативою Амальфі, пише Travel Off Path.

Узбережні містечка, невеликі острови та старовинні порти пропонують не менш вражаючі пейзажі, чисті пляжі й смачну місцеву кухню. Водночас тут часто спокійніше, а відпочинок може коштувати дешевше, ніж на одному з найвідоміших курортів країни.

Чим вражає Іскія?

Острів Іскія в Кампанії ідеально підходить для wellness-відпочинку. Тут понад 100 термальних джерел на компактному острові, красиві пляжі та Арагонський замок – велична фортеця V століття до н.е. на скельному острові, з'єднана з містом Іскія-Понте довгим кам'яним мостом.

Туристи часто мріють побачити Сант-Анджело – чарівне пішохідне селище з яскравими будинками, вузькими вулицями та панорамним видом на море.

Серед найдорожчих сценаріїв відпочинку на острові можна знайти люксові термальні готелі, преміальні спа-процедури і приватні дегустації місцевих вулканічних вин.

Вражаючий острів Іскія: дивіться відео

Чому варто побачити Бріксен?

Захований у самому серці італійського Альпійського регіону, Бріксен – це казкове середньовічне місто у Південному Тіролі, де дорогий відпочинок складається з альпійських пейзажів, бутик-готелів, дегустацій у виноробнях і поїздок у гори.

Саме сюди міланська еліта приїжджає відпочивати на вихідних, оскільки природа тут справді вражаюча й незабутня.

Що варто знати про Пантеллерію?

Острів розташований за 100 кілометрів на південь від Сицилії та лише за 70 кілометрів від узбережжя Африки, а його пейзажі більше нагадують Північну Африку, ніж класичну Італію.

На цьому острові є будинок Джорджо Армані, а серед зірок тут колись відпочивали Мадонна та Наомі Кемпбелл. Туристи на цьому острові побачать чорні лавові скелі та вулканічні кали, неймовірної краси бірюзові води, білосніжні даммусі, а також місцеву сільську архітектуру, що нагадує про період арабського правління.

Красива Пантеллерія: дивіться відео

Чим особлива Ла-Маддалена?

Невеликий острів Ла-Маддалена на Сардинії підійде для тих, хто хоче бачити вражаючі яхти, бірюзові води й затишні пляжі.

Потрапивши на цей острів мандрівники мріють побачити крихітну локацію Капрера, що входить до архіпелагу Ла-Маддалени, заради незайманої природи, вражаючих пішохідних стежок та райських пляжів, що виглядають майже карибськими.

Ці місця не можуть похвалитися натовпами туристів, але вони неймовірно красиві. Саме це робить їх привабливими для мандрівників, які хочуть не просто "відпочити в Італії", а отримати по-справжньому особливу відпустку, яка запам'ятається надовго.