Этот остров возник из морских глубин после извержения вулкана, а сейчас закрыт для туристов

Еще чуть больше 60 лет назад на этом месте был только океан. Теперь у побережья Исландии находится целый остров со своей экосистемой, но увидеть его вблизи могут лишь единицы.

Речь идет об острове Сюртсей, расположенном примерно в 32 километрах от южного побережья Исландии. Сегодня он представляет собой уникальную природную лабораторию, где ученые наблюдают, как на новой суше постепенно появляются растения, животные и микроорганизмы. Об истории острова и его особенностях рассказало издание Earth.com.

Как посреди океана образовался новый остров?

14 ноября 1963 года рыбаки у южного побережья Исландии заметили вулканическое извержение прямо в море. Оно длилось 3,5 года и постепенно сформировало новый участок суши. Извержение завершилось 5 июня 1967 года. По данным агентства по охране окружающей среды Исландии, это был самый длительный непрерывный вулканический процесс в стране со времени ее заселения.

Остров через шестнадцать дней после начала извержения / фото Хауэлл Уильямс

Изначально площадь Сюртсея составляла около 2,6 квадратного километра, а самая высокая точка достигала 170 метров над уровнем моря. Однако океан постепенно разрушал побережье: к 2006 году площадь острова сократилась до 1,4 квадратного километра, а высота до 155 метров.

Изменения происходят и внутри вулканических пород. Исследования образцов, отобранных в 1979 и 2017 годах, показали, что поры базальта постепенно заполняются новыми минералами.

Профессор Университета Юты Мари Джексон, исследовавшая этот процесс, отметила, что на Сюртсей можно наблюдать геологические изменения в масштабах человеческой жизни. Подобный минерал ранее находили в древнеримских портовых сооружениях, где он образовывался в бетоне.

Остров в 2007 году / фото CanonS2

Почему туристам запрещено посещать Сюртсей?

Остров получил статус природного заповедника еще в 1965 году. В 2006 году охраняемую территорию расширили: теперь она охватывает около 65 квадратных километров суши и прилегающего моря. Главная цель ограничений – защитить природную экосистему от постороннего вмешательства.

Даже случайно занесенные семена, почва или микроорганизмы могут повлиять на развитие местной природы и результаты исследований. Поэтому высаживаться на острове можно только со специальным разрешением агентства по охране окружающей среды Исландии. Посетителям запрещено приносить организмы и почву, нарушать природный ландшафт и оставлять мусор.

Также нельзя нырять вблизи острова. По данным Международного союза охраны природы, ежегодно на Сюртсей совершается всего от одного до трех посещений, а в каждой группе может быть не более 10 – 12 человек. Обычно это ученые, чьи экспедиции координирует исследовательское общество Сюртсея. Однако увидеть остров можно с лодки или во время облета. В 2008 году Сюртсей был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как растения и птицы постепенно заселили остров?

Ученые наблюдают за развитием жизни на Сюртсее с 1964 года. Семена сюда приносили океанические течения, а среди первых организмов появились бактерии, грибы и плесень. В 1965 году на острове обнаружили первое сосудистое растение морскую горчицу.

К концу первого десятилетия здесь уже росло десять видов растений, а к 2004 году их количество возросло до 60. Также исследователи зафиксировали 75 видов мхов, 71 вид лишайников и 24 вида грибов. Важную роль в распространении растительности сыграли птицы.

Исследование 2022 года показало, что после появления большой колонии чаек в 1986 году растительность на южных лавовых полях начала быстрее разрастаться. Птицы приносили новые семена, а их присутствие обогащало почву питательными веществами.

Наиболее активно растительность распространялась в 1992 – 1995 и 2006 – 2007 годах. Всего в 1965 – 2015 годах ученые обнаружили на острове 74 вида сосудистых растений. Это примерно 15 % от всей местной сосудистой флоры Исландии. Кроме того, здесь зарегистрировали 89 видов птиц и 335 видов беспозвоночных.

Несмотря на это, большая часть Сюртсея до сих пор остается малозаселенной растительностью. Также остров продолжает разрушаться под воздействием океана. По прогнозам, волны могут унести еще около двух третей его территории, оставив лишь самую устойчивую часть.

Несмотря на постепенное уменьшение площади, состояние острова с точки зрения охраны природы остается хорошим. Такую оценку IUCN обнародовал после проверки, завершенной в октябре 2025 года.