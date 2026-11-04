Скидки на питание, проживание и развлечения: как сэкономить несколько тысяч гривен в Буковеле

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Пользовательница тиктока @khaspolatovaira дала несколько советов о том, что можно сделать, чтобы отдых в Буковеле был более доступным и чтобы сэкономить значительную часть бюджета.

Как сэкономить деньги в Буковеле?

1. Всем известно, что в высокий сезон цены на проживание в отелях Буковеля резко растут. Однако опытные туристы знают несколько хитростей, которые позволяют сэкономить.

Во-первых, бронировать проживание непосредственно в день заезда может быть выгоднее, поскольку отель делает скидку на номера, которые не продались.

Во-вторых, иногда бронировать отель напрямую дешевле, чем через Booking, а может быть и наоборот. Именно поэтому стоит уточнять цены непосредственно в отеле.

В-третьих, можно выбрать бюджетный отель без спа, а вместо этого пойти в аквапарк "Мавка", Voda Club или за дополнительную плату посетить спа в другом отеле. Часто это обходится дешевле, чем проживание в отеле со спа несколько дней.

В-четвертых, воспользуйтесь скидками ко Дню рождения. Многие отели предлагают именинникам скидку -10% на проживание.

Ну и очевидный факт – чем дальше отель расположенный от центра, тем дешевле. Однако стоит хорошо подумать об удобстве, ведь если вы планируете много гулять и посещать главные туристические достопримечательности, то такая экономия может оказаться неоправданной. Ведь тогда придется переплачивать за парковку, стоять в пробках или каждый раз вызывать такси, которое тоже не из дешевых.

2. Аквапарк "Мавка" можно посетить за полцены, если вместо билета на весь день приобрести только вечерний. Он стоит 1000 гривен и позволяет находиться в аквапарке с 20:00 до 22:00.

3. В Буковеле курсирует бесплатный транспорт Bukovel bus. Автобусы ходят с 8 утра до 22:00, а в пятницу, субботу и воскресенье чуть дольше – до 22:30. Интервал движения – примерно каждый час, но расписание зависит от сезона и дня недели.

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4. В "Гуцул Ленд" можно попасть совершенно бесплатно, если идти после 18:30, однако многие аттракционы уже будут закрыты.

5. Для участников боевых действий входной билет в "Гуцул Ленд" бесплатный, а на колесо обозрения действует скидка 30%.

6. Цены в ресторанах Буковеля часто "кусаются", но можно сэкономить, если покупать продукты в "Сильпо".

7. В заведении "Феличита" готовят очень вкусную пиццу, которую можно заказать на вынос или с доставкой со скидкой 20%.

8. Чтобы сэкономить на поездке в Буковель, можно ехать на поезде. Но есть один нюанс – железнодорожной станции непосредственно на курорте нет. Удобнее всего добираться до станции Татаров-Буковель, которая расположена в 15 – 20 километрах от самого курорта. Оттуда до отеля можно добраться на такси или автобусе.

Отдых в Буковеле не обязательно опустошит ваш кошелек. Если заранее узнать об акционных предложениях, воспользоваться скидками и правильно спланировать расходы, можно получить немало впечатлений и при этом не переплачивать.