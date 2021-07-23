Швеция отменила ограничения для Украинской: путешествовать можно будет уже с 26 июля

Министерство иностранных дел Швеции сообщил, что снимает ограничения на въезд для Украинской. Граждане нашего государства смогут посетить эту страну уже с 26 июля даже без полного комплекса вакцинации.

Об этом говорится на сайте ведомства скандинавского государства. Условия пересечения границы аналогичные всех ранее открытых стран ЕС.

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Что известно об условиях въезда в Швецию

Действующей остается требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или наличии сертификата о вакцинации.

Правительство приняло 22 июля, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд, а жители Руанды и Таиланда больше не будут освобождены от запрета на въезд. Эти поправки применяются с 26 июля 2021,

– говорится в сообщении на сайте правительства Швеции.

Для пересечения границы необходимо иметь сертификат о вакцинации, а после введения 2 дозы должно пройти минимум 14 дней. Швеция одобрила ряд вакцин. В перечне есть все, что применяются в Украине:

производства AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield),

Pfizer / BioNtech (Comirnaty),

Johnson & Johnson (Janssen),

Sinovac (CoronaVac).

Также признаются препараты от Moderna и Sinopharm.

В случае, если турист въезжает в страну по ПЦР-тесту, то он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы.