Перед взлетом и посадкой пассажиров просят пристегнуть ремни, убрать столики и открыть шторки иллюминаторов. Последнее требование часто удивляет путешественников, желающих отдохнуть во время полета. Однако это правило имеет важное значение для безопасности людей на борту.

Об этом рассказала бывшая стюардесса австралийской авиакомпании Virgin Australia Броди Кепрон.

Почему во время взлета и посадки самолета нужно оставлять шторки иллюминаторов открытыми?

По словам Броди Кепрон, открывать шторки важно для того, чтобы пассажиры могли увидеть то, чего не замечают бортпроводники. Во время взлета и посадки экипаж находится на специальных откидных сиденьях в передней и задней частях самолета. Оттуда бортпроводники не могут полноценно следить за тем, что происходит под крыльями. Пассажиры могут заметить возгорание двигателя, искры или столкновение с птицей и сразу сообщить об этом экипажу.

Как открытые иллюминаторы помогают спасателям?

Это правило важно и на случай авиационной аварии. Открытые шторки обеспечивают экстренным службам лучшую видимость салона. Благодаря этому спасатели могут быстрее оценить ситуацию внутри самолета и определить, где находятся пассажиры, нуждающиеся в помощи или неспособные самостоятельно выбраться.

Зачем пассажирам привыкать к внешнему освещению?

Есть еще одна причина: открытые иллюминаторы помогают глазам адаптироваться к освещению за пределами самолета. Это особенно важно, если во время аварии внезапно отключится электропитание. Благодаря предварительной адаптации пассажиры могут легче сориентироваться во время эвакуации и не растеряться из-за резкого изменения освещения.