Провели миллионы лет под водой: где на Филиппинах находятся сотни холмов, похожих на конфеты

На филиппинском острове Бохол есть необычный ландшафт, где сотни холмов напоминают шоколадные конфеты. В сезон дождей они зеленеют, а в засушливый период приобретают коричневый цвет.

Об этой природной достопримечательности и ее особенностях рассказывает издание Cotswold Outdoor.

Почему холмы назвали "шоколадными"?

Название происходит от цвета травы, покрывающей холмы. В сезон дождей склоны зеленые, а во время засухи растительность становится коричневой, поэтому ландшафт напоминает поле с шоколадными конфетами. Преимущественно здесь растут травы Imperata cylindrica и Saccharum spontaneum. Их корни помогают удерживать почву и защищают склоны от эрозии. Также в этой местности встречаются кустарники, небольшие деревья, орхидеи и папоротники.

Шоколадные холмы / фото Canva

Как образовалось это необычное место?

Шоколадные холмы формировались на протяжении миллионов лет. Когда-то территория современного острова Бохол находилась под водой, а на морском дне постепенно накапливались остатки кораллов и других морских организмов. Со временем из этих отложений образовался известняк.

Позже из-за движений земной коры остров поднялся над уровнем моря. Известняковые породы оказались под воздействием дождей: вода проникала в трещины, постепенно растворяла камень и изменяла его форму. В течение длительного времени эти процессы сформировали многочисленные холмы с округлыми вершинами, которые сегодня и составляют необычный ландшафт Бохола.

Какие легенды рассказывают о Шоколадных холмах?

Местные жители связывают происхождение Шоколадных холмов с несколькими легендами. Согласно одной из них, когда-то два великана Арого и Алойя сражались между собой, бросая камни. После их противостояния земля осталась усыпанной обломками, которые, по преданию, и превратились в холмы.

Другая легенда рассказывает о великане Дано, который влюбился в смертную женщину Алуйю. Когда возлюбленная умерла, он оплакивал ее, а его слезы якобы падали на землю и превращались в холмы.

Эти истории стали частью культурного наследия острова Бохол. Местные жители также чтят эту природную достопримечательность во время ежегодного фестиваля "Шоколадные холмы", который в мае проводится в муниципалитете Кармен.

Где лучше всего посмотреть на Шоколадные холмы?

Одна из самых известных смотровых площадок расположена в комплексе Chocolate Hills в муниципалитете Кармен. Оттуда открывается панорама холмов, а на территории комплекса есть ресторан, сувенирные лавки и небольшой музей.

Как выглядят Шоколадные холмы: смотреть видео

Помимо осмотра панорамы, туристы могут отправиться в пешие походы, наблюдать за птицами и исследовать окружающую природу. В регионе также можно посетить местные деревни, чтобы познакомиться с традиционными ремеслами и кухней.

Почему важно сохранить эту природную достопримечательность?

Шоколадные холмы – это не только туристическая достопримечательность, но и часть местной экосистемы. В 1997 году филиппинское правительство присвоило значительной части холмов и прилегающей территории статус охраняемого природного памятника. Меры по защите направлены на ограничение добычи полезных ископаемых, незаконной вырубки лесов и вредных для окружающей среды методов ведения хозяйства.

Важную роль играют и местные общины. Развитие экотуризма, работа гидов и проживание в местных домах помогают жителям получать доход от туризма, одновременно способствуя сохранению природного ландшафта.

Где находятся Шоколадные холмы: смотреть на картах