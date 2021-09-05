Алкоголь со змеями и не только: самые жуткие сувениры, которые привозят туристы – фото 18+

После путешествия всегда хочется приобрести что-то на память. Однако существуют такие сувениры, которые просто поражают странность даже ярого туриста.

Вот несколько самых шокирующих, которые можно привезти из поездки. Скорее всего, некоторые из них вы бы не рискнули привезти в подарок родственникам.

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Кошельки и сумочки из лягушек

Интересно, кто додумался использовать лягушек таким образом, и кому приятно носить такую сумку? Путешествуя Филиппинами или Малайзией не стоит покупать подобный сувенир, ведь кроме непрактичности, он еще и вызывает отвращение.



Сувенир – кошелек с лягушки / Фото: Pinterest.com

Брелоки и открывалки с мошонки кенгуру

В Австралии к кенгуру относятся по-другому – их мясо продается в супермаркетах, а на туристических рынках можно приобрести брелок с мошонки кенгуру и открывалку для пива.



Брелок и открывалка для пива из мошонки кенгуру / Фото: twitter / @vegancouple

Брелоки с живыми рыбками и черепахами

В Китае туристам предлагают приобрести живых существ, которые запаяны в пластик. Это ужасно, ведь даже с питательной средой внутри – они обречены на медленную и мучительную смерть.



Брелоки с живыми черепахами / Фото: Pinterest.com

Сушеные головы тсантса

Из Эквадора домой можно привезти человеческие сушеные головы. Конечно, на обычном туристическом рынке вы не найдете такой, но их можно найти в местных магазинах.

Процесс изготовления тсантса непростой: необходимо аккуратно извлечь череп, обжечь кожу изнутри раскаленными камнями, а затем голова сушится и "сжимается" с помощью горячего песка.



Сушеные головы тсантса / Фото: Reddit

Змеиный алкоголь

В качестве сырья для напитков используют ядовитых змей. На них настаивают спирт или рисовую водку. Поскольку этанол денатурирует белки змеиного яда – он становится безопасным. Производители утверждают, что такой алкоголь еще и полезен для здоровья.



Змеиный алкоголь / Фото: Getty Images

Пиво со слоновьих фекалий

Сырьем для этого пива стали кофейные зерна, которые были в желудочно-кишечном тракте слона. Дегустаторы отмечают богатый кофейный запах и потрясающий вкус. Называется этот сорт Un, Kono Kuro, что, собственно, означает "дерьмо". Бутылка – около 85 долларов.



Пиво со слоновьих фекалий / Фото: lolwot.com

Привозите полезные сувениры!