Шок и любовь: собственные впечатления о путешествии в столицу Сицилии – Палермо

Пальмы, солнце, горы, море, мороженое, архитектура. Что еще нужно для увлекательного отдыха? Все это дарит один из самых старых городов Италии – Палермо. Мы провели неделю в Палермо и готовы поделиться опытом.

Как добраться в Палермо

Лоукостеры открывают новые маршруты из Украины в европейские города. Больше всего направлений в Италию. Рим, Неаполь, Милан, Турин. С недавних пор из Украины за небольшие деньги можно полететь на Сицилию – самый большой остров в Средиземном море.

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Кроме Катаньи, украинцы прямым рейсом из Львова могут добраться в Палермо. Рейсы осуществляет авиакомпания Ryanair. Самые дешевые билеты традиционно не в курортный сезон – осень-весна.

Но даже осенью Палермо и Сицилия в целом – приятное место для отдыха.



La Cala в Палермо / Фото Михаила Гемы

Забегая вперед, расскажу, как добраться из аэропорта Палермо в центр города. Самый дешевый и простой способ – это автобус.

Билет стоит 6 евро. Его можно приобрести только в кассе терминала аэропорта за наличные или оплатив банковской картой. По дороге к центру автобус делает несколько остановок.

Также из аэропорта едет поезд и такси. Стоимость билета на поезд почти 6 евро, но время в пути составляет больше, чем на автобусе. Помимо обычного такси, из аэропорта есть возможность взять taxi-sharing за 8 евро. Однако придется ждать, когда автомобиль заполнится попутчиками.

Шок, принятие, любовь

Именно такими словами свое эмоциональное состояние описал мой коллега, когда мы пробыли в Палермо несколько дней. Сицилия поразила еще в самолете, когда сквозь туман начали виднеться скалистые горы.

Одна из таких сразу вблизи аэропорта и манит остановиться на трапе и сделать фото. Чтобы не задерживать других пассажиров, спешащих покинуть аэропорт, отказал себе в этом удовольствии…

Сицилия – один из наименее развитых регионов Италии, но известный во всем мире. Сомнительную славу региону, кроме вулкана Этна, принесла мафия. В XX веке на Сицилии существовала одна из самых опасных и жестоких итальянских мафий – Коза ностра.



Улица Discesa Maccheronai / Фото Михаила Гемы

Сегодня на стенах города можно увидеть красивые граффити с главным героем фильма "Крестный отец" Марлоном Брандо. Такие же красивые магниты продают туристам.

Но местные не слишком счастливы, что Сицилия прежде всего ассоциируется с мафией и благодаря этому пытается развивать туризм.

Фильмы романтизировали мафию. Но сегодня она приобрела другую форму. В Палермо или другом месте Сицилии вы вряд ли встретите стереотипного мафиози в шляпе и пальто. В наше время это запущенная форма бюрократии.

Шок

Палермо – специфический город. В нем приходится идти на компромисс с собой. Забегая вперед предупрежу, что город не для всех и пусть не вводят в заблуждение глянцевые фото.

После первой прогулки по главной улице города Via Maqueda я спросил себя: "А когда уже вылет домой?" Побывав в других регионах Италии, мы были готовы, что Палермо беднее Милана, Турина, Флоренции или Болоньи. Но одно дело думать об этом, другое – столкнуться.

Одна сторона Палермо – это полный хаос! Бешеный поток людей на самокатах, велосипедах и мопедах, которые проносятся в сантиметрах от того, чтобы сбить человека. На небольших, но крайне шумных мопедах по улицам города рассекает местная шантрапа.



Улица Via Maqueda / Фото Михаила Гемы

Палермо – это пробки и звонкие сигналы автомобилей с самого утра и до вечера. Нерегулируемые пешеходные переходы, к которым приходится адаптироваться, чтобы не попасть под колеса. Странная парковка.

Это коктейль ароматов: от палермитанской пасты с орехами на оливковом масле до турецкого кебаба или чего-то индийского и даже китайского. Палермо – это модный бутик Dolce&Gabbana, который делит площадь с магазином китайских подделок.

И в завершение – это божественная архитектура с трущобами. Красивые и благоухающие кусты и горы мусора. Город, который легко доведет до инфаркта "зеленых"…

Принятие

Увидев всю эту "красоту", я с ужасом понял, что должен прожить в ней целую неделю. Сперва возникло желание не выходить из номера. Однако довольно быстро мы дали логическое определение всему, что увидели. Колорит!

И это сработало. В один момент Палермо приобрело новые формы и образы. Теперь это не шумный и грязный город, а старенькая Италия, которую, пожалуй, больше нигде не встретишь.



Кафедральный собор / Фото Михаила Гемы

Хаос, который был описан выше, теперь работает, как слаженный механизм. Время замедлилось и пересечение нерегулируемого перехода больше не квест, а обыденность.

Этап принятия завершился на людях, которые поют на улице и насвистывают красивые мелодии. Наконец путешествия во времени стали реальностью. Привет, 80-е. Именно в этом времени в хорошем смысле и застрял Палермо.

Любовь

Чтобы поверхностно познакомиться с Палермо в осенний период, хватит 3–4 активных дней. Достопримечательности чуть ли не на каждом шагу и в самых неожиданных местах. Сперва вы идете в трущобах, где под ноги бросают петарды, после чего приходите к невероятному кафедральному собору.



Кафедральный собор / Фото Михаила Гемы

Гуляя по шумной улице Via Maqueda, в один момент наталкиваешься на фантастической красоты фонтана Претория. Возле него церкви Марторана и Сан-Катальдо.

На этой же улице расположен третий по величине театр Европы – Массимо. Попасть на спектакль можно за демократичные 20–40 евро.



Театр Массимо / Фото Михаила Гемы

В Палермо смешаны стили архитектуры, что только добавляет красоты и помпезности городу. На многих зданиях прослеживается арабский стиль. Его легко узнать благодаря ромбовидным вырезам на верхушках зданий и богатому убранству.

Столица Сицилии богата дворцами, виллами и музеями. Палермо – чрезвычайно зеленый город. Кроме больших парков и ботанических садов, в городе много кустов и различных деревьев. Конечно, есть и мандарины.

Одним из лучших садов города является Orto Botanico dell'università degli Studi di Palermo, вход в который составляет меньше, чем 10 евро. Обязательно нужно попасть в бесплатный парк Parco d'Orleans. Кроме красивого ландшафтного парка, посетителей ждет маленький сюрприз – пеликаны, фламинго, попугаи и другие экзотические птицы.



Parco d'Orleans / Фото Михаила Гемы

Чуть не забыл добавить, что вся эта красота еще и на фоне приятной теплой погоды, живописных зеленых гор и Тирренского моря. Палермо красив при солнечной и дождливой погоде. Последняя крайне редко беспокоит город, но серые облака на фоне зеленых гор и скал создают маленькую Исландию.

Купаться в море в самом Палермо плохая идея, ведь город имеет статус портового. Местные и туристы отдают предпочтение роскошному пляжу Мондело в нескольких километрах от центра Палермо. Чистый песок и бирюзовая вода – что может быть лучше? Купаться и загорать можно даже в ноябре!



Пляж в Мондело / Фото Михаила Гемы

Добраться до пляжа Мондело легко на автобусе всего за 1,20 евро. Билет действителен в течение 90 минут, а поездка займет полчаса.

Традиционно для Италии билеты продаются в табачных киосках и иногда на остановках. Приобрести билет у водителя невозможно. Замечу, что по центру Палермо курсируют несколько бесплатных автобусов. Их легко узнать благодаря надписи Free. Они в основном предназначены для студентов и школьников.

И наконец еда. Палермо входит в список городов с лучшей уличной едой. Местные говорят, что Палермо лучший в мире город для тех, кто хочет поесть вкусно и недорого. Каждый должен попробовать в Палермо аранчини, панелле, сицилийскую пиццу сфинчионе и вафельные трубочки канноли.

Также многие рестораны подают рыбу. В Палермо популярна рыба-меч, попробовать которую можно за 10 евро. Особый деликатес – фаршированный кальмар. В целом Палермо дешевый город и переполнен молодежью.

За веселой "тусовкой" рекомендую идти на улицу Discesa Maccheronai: пиво по 1 евро, танцы под Mahmood и экстравагантные прикиды местных.



Район Мондело / Фото Михаила Гемы

Палермо – это история. Чтобы прикоснуться к истории – езжайте в Палермо и все поймете. Прогуляйтесь по центру и попробуйте что-то традиционное. Выйдите к набережной и удивитесь, как низко небо. Палермо нужно чувствовать.